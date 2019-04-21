Выборы 2019 в Украине: в ЦИК назвали общую явку

В Центризбиркоме раскрыли общую явку на выборы президента Украины / Reuters

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что в воскресенье, 21 апреля, в Украине по состоянию на 11:00 общая явка на второй тур выборов президента 2019 составила 18,15%.

Центризбирком получил сведения по явке на выборы 2019 Украина из всех 199 территориальных избирательных округов, говорится на сайте ЦИК.

Лидером по явке на выборы оказалась Запорожская область, в регионе на выборы пришли 24,62% избирателей.

Меньше всего избирателей пришло на выборы 2019 в Закарпатской области — 8,64%.Читайте такжеВторой тур выборов президента Украины 2019: главные подробности и инциденты

В Центризбиркоме раскрыли общую явку на выборы президента Украины / Скриншот с cvk.gov.ua

Напомним, в Украине 21 апреля началось голосование в рамках второго тура выборов президента 2019. Избирательные участки открылись в 8:00 и должны закрыться в 20:00.

После закрытия избирательных участков будут оглашены результаты экзит-поллов.В нашей стране в положенное время не открылся только один избирательный участок, сотни людей не могут проголосовать.

Также после того, как закроются избирательные участки, члены избирательных комиссий начнут подсчитывать бюллетени, а потом передадут протоколы в Центральную избирательную комиссию.

В Центризбиркоме будут подсчитывать протоколы.На сайте ЦИК можно будет увидеть, сколько процентов протоколов уже подсчитано. Официальные результаты второго тура выборов 2019 Украина Центризбирком должен огласить до 1 мая.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов в Украине 2019 никто из кандидатов не набрал свыше половины голосов избирателей, поэтому Центризбирком назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.