Украина выбрала президента-загадку - Politico

Владимир Зеленский / GettyImages

Американское издание Politco, посвятившее текст президентским выборам в Украине, отмечает, что для нового главы государства борьба только начинается, поскольку сразу после инаугурации ему президется сталкиваться с союзниками Петра Порошенко на всех этажах власти.

Самого Зеленского издание называет "политической энигмой".

"Сейчас делать какие-либо прогнозы относительно того, каким будет президент Зеленский, крайне сложно, просто потому, просто потому, что комик говорил в расплывчатых обобщениях и избегал каких-либо распросов со стороны прессы во время своей кампании", - напоминает издание.

Некоторые наблюдатели за Украиной указывают на то, что он включил в число своих советников ряд известных реформаторов в качестве доказательства того, что он будет продолжать идти путем реформ. Его неопытность в политике может сыграть против него, поскольку ему придется прислушиваться к чужому мнению, пишет Politico, и по некоторым данным, борьба за влияние на нового президента уже началась.

Читайте такжеЗеленский победил, но впереди его ожидает Путин - The Washington Post"Трудно с уверенностью говорить о чем-либо, - сказала Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра Новая Европа. - Зеленский сказал, что продолжит политику с Международным валютным фондом и Европейским союзом - но как он это осуществит, неизвестно".

Многие ожидают, что новый президент сможет осуществить деолигархизацию, решение этой задачи не давалось прежде ни одному президенту.

"Но самая важная группа, с которой должен бороться Зеленский, - это миллионы украинцев, которые проголосовали за него. Победа такого масштаба порождает не менее высокие ожидания", - отмечает издание.

Согласно и более чем 90% обработанных ЦИК протоколов, новым президентом Украины станет Зеленский. Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.

Комментируя результаты выборов, в Москве отметили, что существует шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой.