"Чудовищная коррупция": эксперт объяснил, почему военные "прокатили" Порошенко на выборах

26 апреля 2019, 05:37

Главнокомандующий не должен изображать из себя маршала, а должен передать талантливым генералам задачу ведения войны.

Президент Украины Петр Порошенко
Петр Порошенко проиграл президентские выборы / Reuters

Самый большой удар по рейтингу Петра Порошенко в среде военнослужащих был нанесен коррупционными скандалами в сфере армии и ОПК, заявил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

"По рейтингу и репутации главнокомандующего Петра Порошенко очень ударили не те военные поражения, в которых он виновен: окружения, "котлы" и т.д., все это армия как-то "проглотила" с кровью и слезами. А та история, когда были пойманы генералы и полковники, ворующие горюче-смазочные материалы в армии, и их отпустили друзья президента на поруки. Плюс – история с Гладковскими. Это очень ударило по отношению армии к Порошенко", подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт считает, что когда военнослужащий в окопе видит, что за линией фронта жируют, воруют и мародерствуют – это гораздо более сильный удар для любого военнослужащего, чем враг, который перед ним.

"После этого в армии резко стал падать авторитет Порошенко. То есть это произошло не тогда, когда он как главнокомандующий делал ошибки или уничтожал остатки добровольческих батальонов в первые недели войны, а когда наладилась система чудовищной военной коррупции. Вот тогда военные и отказали Порошенко в уважении", - отметил Небоженко.

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Политолог также не видит ничего страшного в том, что новым главнокомандующим станет Владимир Зеленский.

"В американской политологии есть такой термин – "гражданский главнокомандующий". Это значит, что главнокомандующий не должен изображать из себя генерала и маршала, а должен передать талантливым и честным генералам задачу ведения войны. Так действуют во всем мире", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что в Испании одно время министром обороны была беременная женщина, но это никак не повлияло на боеспособность испанской армии.

"Я не предлагаю беременеть Зеленскому – хочу лишь сказать, что в нормальных гражданских обществах военные занимаются своим делом, а гражданские – своим. Ничего страшного тут нет", - добавил Небоженко.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.

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