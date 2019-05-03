Новые лица: кого Зеленский может взять в свою команду

3 мая 2019, 08:36

В ближайшее время начнутся торги за кадры с Радой и Кабмином.

Зеленский

Накануне второго тура состоялось публичное представление части команды Владимира Зеленского. Очевидно, что в первую очередь он будет опираться на них. Далеко не факт, что эти люди будут в Кабмине. Возможно, значительная их часть скорее может оказаться в его администрации или советниками.

Есть еще круг людей, которые работали с Зеленским в контексте избирательной кампании. И я не исключаю, что часть из них, учитывая успешность этой кампании, сами могут претендовать, чтобы занять места в новой администрации. Например, тот же Андрей Богдан. Мы слышали много об Александре Данилюке, Дмитрии Разумкове – они тоже могут получить места в АП.

Не секрет, что обсуждается вопрос об Игоре Палице -  только неясно, в каком статусе, формате он может войти в новую администрацию Зеленского.

Читайте такжеКак Зеленский превращает Путина в посмешищеНо у нового президента есть желание как минимум переформатировать АП. В том числе, провести ревизию кадров, которая была в администрации Порошенко, чтобы в большей мере влиять на кадровую политику. Например, руководителей департаментов, и вообще состава администрации.

На все остальные должности уже будут назначать по ходу. Либо претенденты будут приведены людьми, которые были с Зеленским в контексте избирательной кампании. Либо – как результат торгов, без которого невозможно обойтись.

Речь идет о назначениях министра обороны, министра иностранных дел, главы СБУ и нового генпрокурора. Это все необходимо делать только с Верховной Радой. Глав областей нужно согласовывать с Кабмином. А без них президент может назначить только глав АП и секретаря СНБО.

Получается, что Зеленский будет опираться на новую-старую команду. Не исключаю, что в нее также могут войти пострадавшие от нынешней власти. Возможно, Конституционный суд рассмотрит вопрос об отмене закона о люстрации. И есть много нарушений, связанных с ним. Например, как он использовался к части чиновников, которые были при власти до Майдана, и не занимали политических должностей. А в итоге они и пострадали от этого закона.

Но, пока действует нынешняя Рада, у нового президента нет своего большинства. Он может опираться только на депутатов, ориентированных на главу МВД Арсена Авакова. И высокая доля вероятности, что именно этот министр сохранит свою должность.

Читайте такжеКак Зеленский показал зубыЧто касается людей от Народного фронта, думаю, что это будет предмет договоренности. Мне кажется, что в команде Зеленского сейчас много размышляют как сделать так, чтобы с одной стороны отчасти обновить власть, а с другой стороны - иметь какую-то пору даже в той Раде, которая есть, учитывая, что у них даже нет своего большинства.

А вот министры, которые были назначены по квоте президента, отметились множеством разных заявлениями, которые в обществе воспринимались мягко говоря неоднозначно. И они имеют достаточно токсичный имидж. Это министр по делам ветеранов Ирина Фриз, министр инфраструктуры Владимир Омельян, министр экономического развития Степан Кубив, министр соцполитики Андрей Рева, который ближе к Владимиру Гройсману. Но тем не менее. Вероятно, что будет попытка освободить этих людей от занимаемых должностей.

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Владимир Зеленский министры должности выборы-2019
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