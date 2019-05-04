В Раде анонсировали встречу Зеленского с лидерами фракций

Владимир Зеленский днем 4 мая встретится с лидерами фракций Рады, сообщили в парламенте / Reuters

Новоизбранный президент Владимир Зеленский в субботу, 4 мая, встретится с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и главами фракций.

Встреча Зеленского со спикером парламента и лидерами фракций состоится в 15 часов, рассказал глава фракции Самопомич Олег Березюк в комментарии 24 каналу.

По словам собеседника, на встрече будет обсуждаться дата инаугурации победителя выборов президента 2019.

"В 15 часов будет совместная встреча глав фракций с председателем Верховной Рады и новоизбранным президентом. Надеюсь, мы обсудим не только дату инаугурации, но и другие вопросы", — заявил Березюк.Читайте такжеВ штабе Зеленского рассказали о "фишечках" его инаугурации

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский встретился с Андреем Парубием, они говорили около 40 минут, обсудили работу Верховной Рады и инаугурацию. Также появилась информация, что после встречи председатель парламента разослал письма руководителям фракций с просьбой встретиться 4 мая в 15:00.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского.