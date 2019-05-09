Экономист спрогнозировал курс доллара после инаугурации Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского в Украине резко не подскочит курс доллара, считает экономист / Reuters

Экономист Евгений Невмержицкий спрогнозировал, что в Украине после инаугурации триумфатора выборов президента 2019 Владимира Зеленского не будет резкого скачка курса доллара к гривне.

После вступления Зеленского в должность президента курс доллара сохранится в пределах 26,5-26,7 грн за один "бакс", рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, у Национального банка Украины есть все экономические рычаги и основания для поддержания стабильного курса на протяжении ближайшего периода и всего года.

"Курс остается стабильным… Валютных резервов Национального банка вполне достаточно, и экономика сегодня у нас имеет все основания поддерживать курс на стабильном уровне — в пределах 26,5-26,7 грн за доллар", — сказал Невмержицкий.Читайте такжеДоллар по 60 гривен: эксперты рассказали, когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

На понедельник, 10 мая, НБУ установил такой курс гривны к доллару и евро:

100 долларов — 2624,9550 грн (8 мая — 2634,0020);

100 евро — 2940,4746 грн (2946,1312).

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".

Справка. 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.