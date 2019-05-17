Зеленое большинство: политолог объяснил, смогут ли депутаты договориться с Зеленским

Владимир Зеленский / GettyImages

Владимир Зеленский, инаугурация которого на пост нового президента Украины пройдет 20 мая, может спокойно перезагружать этот парламент. У него есть возможность роспуска, легитимность как у президента, которого избрали 73% украинцев, а конституционных оснований достаточно до 14-16 июня.

Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог Алексей Якубин.

"Но дата 20 мая - показатель того, что подспудно там ведутся процессы переговоров. Я бы скорее обратил внимание на другую дату голосования. За инаугурацию 19 мая проголосовало свыше двухсот депутатов. Это говорит о том, что в парламенте формируется прозеленское ситуативное большинство. Ведь с 207 проголосовавших за этот день нужно добрать совсем немного голосов до 226-ти. Раньше ходили слухи, что эта цифра была 180", - рассказал политолог.

По его словам, за кулисами ведутся ключевые переговоры о том, чтобы эту Раду пока не распускать.

"И чтобы она могла сформировать некое транзитное зеленое большинство для того, чтобы проголосовать его кадровое назначение и часть инициатив, о которых говорил Зеленский. Речь идет о народовластии, законе о временных следственных комиссиях, и, возможно, снятии депутатской неприкосновенности. Еще одним из условий нероспуска Рады скорей всего может быть вопрос о смене избирательной системы на пропорциональную со смешанной системой и понижением барьера", - особо отметил Якубин.

Эксперт убежден, что точками компромисса являются - голосование за министерские квоты Зеленского. Это министры обороны и иностранных дел.

"Думаю, что на следующий день после вступления в должность, новый президент постарается сразу же их заменить. Также, это голосование за часть его инициатив. Мы уже видим подспудное бурление Рады, что набирается более двухсот голосов. Народный фронт может выйти из коалиции, и вполне возможно создание новой коалиции. Ситуативной, всего на несколько месяцев. Но тогда появится и спорный вопрос – кто будет от этой новой коалиции премьер-министром. Или как будут распределены квоты правительства. Я далеко не уверено, что в такой ситуации, как сейчас тому же Владимиру Гройсману удастся сохранить свою должность. Даже еще в этой Раде", - резюмировал политолог.

Напомним, ранее советник триумфатора выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского по политическим вопросам, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что есть предпосылки, которые дают новоизбранному президенту возможность распустить Верховную Раду.

Также ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Верховной Рады о назначении даты инаугурации на 20 мая.