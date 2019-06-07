Журналистка раскрыла решение Саакашвили насчет предложения Кличко по выборам

7 июня 2019, 07:54

В окружении мэра Киева не захотели серьезно комментировать ситуацию вокруг возможного сотрудничества с бывшим губернатором Одесской области, узнали журналисты.

Михаил Саакашвили — Михаил Саакашвили не согласился идти на выборы с партией Виталия Кличко УДАР, сообщила журналистка
Михаил Саакашвили не согласился идти на выборы с партией Виталия Кличко УДАР, сообщила журналистка / Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили принял решение относительно предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы в Верховную Раду 2019 вместе с его партией — УДАР.

Саакашвили не согласился идти на выборы с партией УДАР, написала журналистка Кристина Бердинских на своей странице в Facebook.

Также об отказе бывшего грузинского лидера участвовать в избирательной гонке вместе с политсилой Кличко сообщили Украинской правде люди, которые "активно" общаются с Саакашвили.

"В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?", — отметило издание.

Напомним, вечером 4 июня Виталий Кличко говорил, что со своей партией УДАР идет на досрочные парламентские выборы. Кроме того, мэр Киева сказал, что предложил Михаилу Саакашвили идти на выборы вместе.

Позже бывший президент Грузии заявил, что пойдет на выборы с УДАРом только в том случае, если партия будет полностью перереформирована. Саакашвили отметил, что УДАР нужно менять фундаментально — там много людей бывшего президента Петра Порошенко.

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