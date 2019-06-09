Порошенко рассказал, с кем готов создавать коалицию в Раде

Порошенко рассказал, с кем готов на коалицию в Раде / Скриншот

9 июня, в воскресенье, бывший президент Украины Петр Порошенко во время съезда своей партии Европейская солидарность сделал громкое заявление, что не будет вступать в коалицию с пророссийскими партиями.

"Наша задача - большая и мощная фракция. Мы не будем вступать в коалицию с Оппозиционной платформой и другими частями партии Януковича. Мы ожидаем, что соответствующие заявления сделают и другие политические силы", - заявил Порошенко, передает УП.

Порошенко также добавил, что партия Европейская солидарность, которая в мае изменила название, - это проукраинская, проевропейская партия.

"Мы не голосовали за кандидата, который стал президентом. Мы точно не собираемся бросаться в объятия, но мы не собираемся бросаться в сторону истории "чем хуже, тем лучше". Мы будем поддерживать проукраинские инициативы", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее у Порошенко рассказали, почему он проиграл Зеленскому на выборах. Глава избирательного штаба политсилы Европейская солидарность Сергей Березенко заявил, что причиной поражения его патрона Петра Порошенко на выборах президента стало отсутствие общения с украинцами в соцсетях.

Также ранее соцопрос показал, кто проходит в Раду. За партию Порошенко Европейская солидарность готовы проголосовать 7,8% избирателей.