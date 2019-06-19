ЦИК проштемпелевала списки партий Вакарчука, Ляшко и националистов

Центризбирком / УНИАН

Центризбирком на заседании в среду, 19 июня, провел зарегистрировал избирательные списки четырех политических сил, которые будут участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду.

Соответствующее сообщение опубликовала представители пресс-службы ЦИК. Статус кандидатов в народные депутаты получили 675 человек (они пойдут в парламент по пропорциональной системе). Общее число кандидатов-"списочников" на сегодняшний день составляет 839.

В частности, ЦИК зарегистрировала список из 175 кандидатов партии Святослава Вакарчука Голос, 217 кандидатов от Радикальной партии Олега Ляшко и список из 224 кандидатов от ВО Свобода, в который включены представители нескольких партий и организаций праворадикального толка − Национального корпуса, Правого сектора, Конгресса украинских националистов и Организации украинских националистов.

Напомним, ранее глава Центризбиркома Татьяна Слипачук закончила скандал с законностью указа Владимира Зеленского о досрочных выборах.