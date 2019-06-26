Слуга народа заставит глотать пыль остальные партии на выборах в Раду - соцопрос

По данным социологов, в электоральных предпочтениях украинцев на досрочных выборах в Раду президентская партия Слуга народа доминирует почти тотально.
В случае, если бы досрочные выборы в Верховную Раду проходили в период с 13 по 20 июня, 5%-ный барьер преодолели бы шесть политических сил.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова. Сразу заметно, что у некоторых партий рейтинги заметно отличаются от тех, которые дают приблизительно за аналогичный период другие социологи.
Среди тех украинцев, которые уже определились с симпатиями и готовы голосовать, симпатии распределились так:
1) 42,7% - Слуга народа (пропрезидентская партия);
2) 10,5% - Оппозиционная платформа/За життя (лидеры − Виктор Медведчук и Юрий Бойко);
3) 10,2% - Батькивщина (лидер − Юлия Тимошенко);
4) 9,8% - Европейская солидарность (лидер − Петр Порошенко);
5) 6,4% - Голос (лидер − Святослав Вакарчук);
6) 5,2% - Сила и честь (лидер − Игорь Смешко).
К слову, на грани прохождения в Раду балансирует (4,1%) партия Гражданская позиция (лидер − Анатолий Гриценко).
Напомним, ранее социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера. До этого социологи провели опрос, сколько жителей Украины довольны работой Владимира Зеленского на посту президента.