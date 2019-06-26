Слуга народа заставит глотать пыль остальные партии на выборах в Раду - соцопрос

Верховная Рада / УНИАН

В случае, если бы досрочные выборы в Верховную Раду проходили в период с 13 по 20 июня, 5%-ный барьер преодолели бы шесть политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова. Сразу заметно, что у некоторых партий рейтинги заметно отличаются от тех, которые дают приблизительно за аналогичный период другие социологи.

Среди тех украинцев, которые уже определились с симпатиями и готовы голосовать, симпатии распределились так:

1) 42,7% - Слуга народа (пропрезидентская партия);

2) 10,5% - Оппозиционная платформа/За життя (лидеры − Виктор Медведчук и Юрий Бойко);

3) 10,2% - Батькивщина (лидер − Юлия Тимошенко);

4) 9,8% - Европейская солидарность (лидер − Петр Порошенко);

5) 6,4% - Голос (лидер − Святослав Вакарчук);

6) 5,2% - Сила и честь (лидер − Игорь Смешко).

К слову, на грани прохождения в Раду балансирует (4,1%) партия Гражданская позиция (лидер − Анатолий Гриценко).

Напомним, ранее социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера. До этого социологи провели опрос, сколько жителей Украины довольны работой Владимира Зеленского на посту президента.