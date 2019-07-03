Досрочные выборы в Раду: украинские букмекеры рассказали, кто лидер парламентской гонки

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На досрочных парламентских выборах в Украине пятипроцентный барьер одолеют пять политических сил.

К таком выводу пришли украинские букмекеры, проанализировав массив ставок. Лидирует, как и в соцопросах, политсила президента Украины Владимира Зеленского − партия Слуга народа. На то, что она наберет больше 47,5% голосов, букмекеры дают коэффициент 2,65 против 1,42.

На втором месте расположилась Оппозиционная платформа - За життя. Но, судя по ставкам, большая часть украинцев верит в то, что эта политсила наберет больше 11,5% голосов (1,65 против 2,11).

Кроме того, букмекеры полагают, что партия Святослава Вакарчука Голос наберет на предстоящих выборах больше 8,5% голосов. Коэффициент на успех на выборах составляет 1,65 против − 2,11.

Напомним, ранее социологи узнали в результате опроса, кого украинцы желают видеть в кресле премьер-министра. Позднее сообщалось о том, что за Слугу народа собираются голосовать более трети украинцев.