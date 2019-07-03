Обнять и плакать: МИД Украины дал рецепт ПАСЕ, как следует реагировать на письма Парубия

В МИД Украины пропесочили ПАСЕ за реакцию на письмо Парубия / РБК-Украина

Спустя сутки после того, как спикер Верховной Рады Андрей Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду, в Ассемблее приняли решение о досрочном сворачивании работы своей делегации в Украине.

В ответ на это в украинском МИД заявили, что ПАСЕ должна была провести консультацию с украинскими парламентариями относительно решения отозвать приглашение на наблюдение за выборами в Украине.

"ПАСЕ следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решения руководства Верховной Рады в публичном пространстве, вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в Ассамблее", - сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко, передает Страна со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В МИД Украины напомнили, что когда между украинским парламентом и ПАСЕ отношения были дружескими, то руководители ВР приглашали ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине.

Читайте также"Пока не освободят моряков": Комитет Рады проголосовал за уход делегации Украины из ПАСЕТакже Зеленко обратила внимание, что в Совете Европы существуют всего два органа, решения которых выполнять обязательно — это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. В свою очередь, по словам Зеленко, ПАСЕ является всего лишь совещательным органом.

"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами", - высказалась спикер МИД Украины.

Резюмируя, спикер МИД Украины озвучила вопрос к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье.

"К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган СЕ сам проголосовал за необязательность выполнения своих решений, когда по сути отменил требование к России выполнять не одно, а целых 7 решений, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины. Поэтому вопрос к госпоже Паскье, готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и затем - его решений", - подытожила Зеленко.

Ранее сообщалось, наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули работу в Украине.

Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.