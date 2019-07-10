"Они работают друг на друга": политолог не верит в борьбу Порошенко с реваншистами

10 июля 2019, 19:16

Эксперт полагает, что активнее должна действовать партия Голос, поскольку она способна противостоять пророссийским силам.

Политолог считает, что Порошенко сотрудничает с реваншистами, пугая ими же избирателей / Фото: коллаж unian.online

Политолог Владимир Фесенко считает, что партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность не будет реально бороться в новой Верховной Раде с силами так называемых реваншистов, поскольку она с ними связана.

В комментарии InfoResist эксперт констатировал, что эту нишу в парламенте может занять партия Голос, однако ей нужно более активно вести предвыборную программу.

"Я думаю, что сейчас надо Голос" более активно доводить сигнал до своих потенциальных избирателей, потому что на самом деле, толку от партии Порошенко в новом парламенте для защиты от реванша не будет никакого. Шума будет много, а толку никакого", - сказал он.

Читайте также"Гоните сволоту": в Сваляве Порошенко убежал с митинга под крики "ганьба"Фесенко высказал мнение, что Порошенко только публично заявляет о борьбе с реваншем, а на самом деле тесно связан с пророссийскими силами, которыми пугает своей электорат. У Европейской солидарности и Оппозиционной платформы – За жизнь, по мнению эксперта, есть взаимные интересы.

"Они работают друг на друга. Как один мой коллега сказал, это такая борьба нанайских мальчиков – они вроде бы друг с другом борются, а на самом деле они взаимосвязаны между собой. И в чем тут опасность для страны на самом деле? И то, и другое – партия войны, это партии разрыва страны, партии раскола страны, они тянут страну в противоположных направлениях, друг на друга работают, друг другом пугают, а в итоге раскалывают страну. В этом плане для страны, для парламента будет лучше, если в парламентском большинстве будут умеренные партии, которые смогут договариваться друг с другом, заниматься европейской модернизацией – Слуга народа и Голос", — резюмировал политолог.

Напомним, согласно опросу, самым токсичным украинским политиком стал пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко реванш Владимир Фесенко выборы 2019 новости Украины Оппозиционная платформа - За жизнь Европейская солидарность
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:48
"Усилить активность": Зеленский жестко отреагировал на наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА
19:42
Укрзализныця назвала самым прибыльным поезд Киев-Москва
19:25
По "кортежу" нового патрона Донецкой ОГА Кириленко открыли огонь: погиб военнослужащий
19:16
"Они работают друг на друга": политолог не верит в борьбу Порошенко с реваншистами
18:47
"Гоните сволоту": в Сваляве Порошенко убежал с митинга под крики "ганьба"
18:42
Баутиста- Агут сразится с Джоковичем в полуфинале Уимблдона
18:37
Товарищи по несчастью: Порошенко, Ляшко и Тимошенко "угнездились" на вершине антирейтинга политиков
18:25
"Спасибо вашим журналистам": украинские политики похвастались Медведеву в Москве, что таки проведут скандальный телемост Видео
18:23
Снова позорит корону: в сеть слили фото Меган Маркл с Арчи Фото
18:07
Cоперник Нурмагомедова заговорил по-русски
18:01
"Я этого дебила тянул, не прощу": обиженный на Зеленского "разбойник" из горсовета Борисполя собрался в суд Видео
17:56
"Позвоню Баканову по поводу этого черта": продолжение перепалки Зеленского с чиновником Годунком Видео
17:49
Карпаты арендовали звездного новичка
17:40
Обворованная Лободой блогерша обратилась к певице
17:35
Слуга народа может получить половину мест в парламенте – опрос
17:30
Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона
17:25
Медведчук привез к Медведеву ходоков "восстанавливать диалог"
17:14
Медведев озвучил два варианта транзита газа через Украину после 2020 года Видео
17:10
"Е*ать лох": чиновник, которого Зеленский выгнал в Борисполе, голосовал за "честного преЗЕдента" Видео
17:09
Собаку Старриджа нашел знаменитый репер
16:59
Бундесмама больна: Меркель снова затрясло на официальной встрече Видео
16:49
"Владимир в а*уе": Дорофеева почти Позитиву на репетиции Видео
16:47
Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать телевизионное пространство
16:17
"Башенко хотел всем показать насколько всемогущ": победительница Европейских игр Анна Соловей
16:12
Распылил слезоточивый газ в лицо: неизвестный напал на нардепа в Киеве
15:23
"Путин ла-ла-ла" становится интернациональным: чем это опасно для Путина мнение
14:50
Пахучая тема: Зеленский в Борисполе устроил свару с мэром из-за кала - опубликовано видео Видео
14:05
Повесился из-за телефона: в Тернопольской области 12-летний ребенок покончил с собой
13:52
Monatik провел концерт в Одессе во время сильного шторма Видео
13:39
"Я мочился в вино и боржоми": в скандал с обматеренным Путиным приплели Украину Видео
13:29
"Всех пересажать": в Раде произошла эмоциональная перепалка между Вилкулом и Парубием
13:26
Бойфренд Свитолиной отпраздновал танцами ее выход в полуфинал Уимблдона
13:23
"Разбойник, выйди отсюда": Зеленский на Киевщине выгнал с совещания секретаря горсовета Видео
13:04
Рип Торн умер: причины смерти, биография и фильмография актера
13:01
Ребров стал кумом первой ракетки Украины
12:56
Социологи выяснили, чего хотят украинцы от Зеленского в 100 дней его президентства
12:47
"Продолжается холодяка": синоптик объяснила, когда в Украину вернутся шорты и голые плечи Видео
12:16
Украина вошла в топ-20 медального зачета Универсиады
12:14
Светлана Лобода украла интимное фото у популярной блогерши
12:06
Гройсман поручил Минфину найти деньги на парад в День Независимости Украины
12:00
Maruv в позе собачки покрутила задом на съемках клипа Видео
11:59
Путин рассказал, как Обама облапошил его по поводу Украины в 2014 году
11:47
Борьба за премьерское кресло: украинцы назвали своих фаворитов – опрос Видео
11:46
Энтони Джошуа и Энди Руис подерутся в Нью-Йорке
11:41
Украина впервые примет ежегодную встречу экспертов pro bono и интеллектуального волонтерства
11:31
После свадьбы можно: Регина Тодоренко объедает мужа Видео
11:30
"Мы отдали 100 миллионов за толстяка": фанаты Реала раскритиковали Азара
11:16
Петиция для Зеленского о параде на День Независимости: Парубий призвал ветеранов выходить со знаменами
11:08
Тренера Макгрегора побили в ночном клубе
10:58
Почему Зеленскому с Россией не удастся договориться ни о чем мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять