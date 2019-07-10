"Они работают друг на друга": политолог не верит в борьбу Порошенко с реваншистами

Политолог считает, что Порошенко сотрудничает с реваншистами, пугая ими же избирателей / Фото: коллаж unian.online

Политолог Владимир Фесенко считает, что партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность не будет реально бороться в новой Верховной Раде с силами так называемых реваншистов, поскольку она с ними связана.

В комментарии InfoResist эксперт констатировал, что эту нишу в парламенте может занять партия Голос, однако ей нужно более активно вести предвыборную программу.

"Я думаю, что сейчас надо Голос" более активно доводить сигнал до своих потенциальных избирателей, потому что на самом деле, толку от партии Порошенко в новом парламенте для защиты от реванша не будет никакого. Шума будет много, а толку никакого", - сказал он.

Читайте также"Гоните сволоту": в Сваляве Порошенко убежал с митинга под крики "ганьба"Фесенко высказал мнение, что Порошенко только публично заявляет о борьбе с реваншем, а на самом деле тесно связан с пророссийскими силами, которыми пугает своей электорат. У Европейской солидарности и Оппозиционной платформы – За жизнь, по мнению эксперта, есть взаимные интересы.

"Они работают друг на друга. Как один мой коллега сказал, это такая борьба нанайских мальчиков – они вроде бы друг с другом борются, а на самом деле они взаимосвязаны между собой. И в чем тут опасность для страны на самом деле? И то, и другое – партия войны, это партии разрыва страны, партии раскола страны, они тянут страну в противоположных направлениях, друг на друга работают, друг другом пугают, а в итоге раскалывают страну. В этом плане для страны, для парламента будет лучше, если в парламентском большинстве будут умеренные партии, которые смогут договариваться друг с другом, заниматься европейской модернизацией – Слуга народа и Голос", — резюмировал политолог.

Напомним, согласно опросу, самым токсичным украинским политиком стал пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко.