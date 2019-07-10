Товарищи по несчастью: Порошенко, Ляшко и Тимошенко "угнездились" на вершине антирейтинга политиков

Порошенко возглавил антирейтинг политиков / скриншот

Самым токсичным украинским политиком стал пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко.

А антирейтинге политиков у Порошенко первенство - 74% украинцев заявили, что отрицательно относятся к экс-президенту (61% - оценили свое отношение как совсем отрицательное, 13% - скорее, отрицательное).

Хорошее мнение о Порошенко всего у 16% опрошенных.

Товарищем Порошенко по несчастью стал скандальный глава Радикальной партии Олег Ляшко - 69% опрошенных негативно настроены по отношению к нему (50% - совсем отрицательно, 19% - скорее отрицательно). Нравится Ляшко всего 18% опрошенных.

Отрицательно украинцы относятся и к Юлии Тмошенко. У лидера Батькищины показатель в антирейтинге политиков достиг отметки в 60% (43% - категоричны, и 17% - скорее относятся отрицательно).

Хорошо к Тимошенко относятся 28% опрошенных.

Читайте такжеСвежий рейтинг: старшинство у Слуги народа, Голос может с облегчением выдохнуть, а Гриценко осталось чуть-чутьПлохого мнения украинцы и о премьер-министре Владимире Гройсмане. Отрицательно в отношении к нему настроены 58% опрошенных (38% и 20%), а положительно - 27%.

Александр Вилкул тоже не любимчик: отрицательно - 54% (38% и 16%), положительно - 19%.

53% опрошенных считают Андрея Садового плохим политиком (39% и 14%), а хорошим – 17%.

У Юрия Бойко отрицательная оценка равна 47% (34% и 13%), положительная- 32%.

Анатолий Гриценко не нравится 42% опрошенных (25% и 17%), нравится - 32%.

А вот у Святослава Вакарчука 50 на 50: отрицательно к нему относятся 38% попрошенных (25% и 13%), положительно - тоже 38%.

От Игоря Смешко не в восторге 32% (22% и 10%), в восторге - 29%;

Дмитрий Разумков не в фаворе у 21% опрошенных (15% и 6%), в то же время им восхищаются - 45%.

К действующему президенту Владимиру Зеленскому отрицательно относятся только 13% населения, и поддерживают его 75% украинцев.

Отметим, опрос проводился социологической группой Рейтинг по заказу Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 12 по 23 июня методом личного интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте старше 18 лет, имеющих право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Напомним, результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 28-30 июня 2019 указывают, что в Раду проходят шесть партий.