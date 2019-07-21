"Без олигархов": в Голосе назвали условия создания коалиции

Вакарчук будет выступать в парламенте против олигархов / Reuters

Политическая партия Голос лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука, которая, согласно экзит-полам, преодолела 5% барьер и попадает в Раду, готова объединиться с проукраинскими и независимыми от олигархов партиями.

"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интерес оккупанта. За какую бы жизнь они не назывались", - сказал в комментарии Громадському ТБ кандидат в депутаты от Голоса Ярослав Юрчишин.

Соратник Вакарчука заверил, что Голос готов объединиться с политсилами Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, если они готовы работать над деолигархизацией.

"Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизации – мы готовы с ними вести переговоры", – сообщил Юрчишин.

Вакарчук констатировал, что переговоры о создании коалиции он готов вести после официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Напомним, Вакарчук продолжит периодически гастролировать со своим музыкальным коллективом − легендарной рок-группой Океан Эльзы после досрочных выборов в Верховную Раду 2019. Соответствующее заявление он сделал в штабе своей политсилы.

Ранее были обнародованы результаты экзит-полов на досрочных выборах в Верховную Раду.