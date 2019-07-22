Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом

Партию Петра Порошенко Европейская солидарность поддержали 29,55% избирателей / Reuters

Центральная избирательная комиссия посчитала уже все 100% электронных протоколов голосования на избирательных участках за границей. С незначительным отрывом от партии Слуга народа там побеждает Европейская солидарность.

Как сообщается на сайте ЦИК, партию Петра Порошенко Европейская солидарность поддержали 29,55% избирателей. "Слуги народа" набрали 28,13%, за Голос проголосовали 19,67% украинцев.

Партия Шария получила 4,41% голосов, Свобода - 4,25%, Оппозиционная платформа - За жизнь - 3,60%, Сила и честь - 3,05%, Батькивщина - 2,01%.

Таким образом, ни Оппозиционная платформа - За жизнь, ни Сила и честь, ни Батькивщина не попали в пятерку лидеров по голосованию за границей.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%. В МВД заверяют, что голосование 21 июля на парламентских выборах 2019 прошло без системных нарушений.

Утром 22 июля ЦИК посчитала 35,51% бюллетеней. Партия Слуга народа получает 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам.