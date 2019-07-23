Выборы 2019: кто попал в Верховную Раду от партии Батькивщина – список

23 июля 2019, 19:46

Партия Тимошенко может получить 23 места в новой Раде.

Юлия Тимошенко
Тимошенко заведет в Раду около 23 нардепов / Фото Александра Прокопенко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на вечер 23 июля обработала более 98% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. По состоянию на 19:00 ЦИК обработал 98,05% электронных протоколов.

На данный момент партии показывают следующий результат:

Слуга народа - 43,14%

Оппозиционная платформа - За життя - 13,03%

Батькивщина - 8,18%

Европейская солидарность - 8,12%

Голос - 5,8

Партия Батькивщина Юлии Тимошенко может получить 23 кресла в новом парламенте.

В частности, шанс зайти в Раду с мандатами законодателей есть у следующих кандидатов списка Батькивщины:

1. Юлия Тимошенко — народный депутат VIII созыва, глава партии Батьківщина, родилась в 1960 году, участвовала в трех президентских избирательных кампаниях в качестве кандидата. Живет в Козине под Киевом.

2. Сергей Тарута — народный депутат VIII созыва, бизнесмен, бывший губернатор Донецкой области, экс-кандидат в президенты. 64 года. Живет в Киеве.

3. Валентин Наливайченко — советник ООО ПАЛ" экс-кандидат в президенты, дважды возглавлял СБУ. 53 года. Живет в Киеве.

4. Сергей Соболев — народный депутат шести созывов. 57 лет, живет в Новых Безрадичах под Киевом.

5. Елена Кондратюк — народный депутат нескольких созывов, родилась в 1970 году, живет в Киеве.

6. Иван Кириленко — народный депутат семи созывов, первый замглавы партии Батьківщина. 63 года. Живет в Киеве.

7. Андрей Кожемякин — народный депутат VIII созыва, генерал-майор СБУ. Родился в 1965 году, живет в Киеве.

8. Григорий Немыря — народный депутат нескольких созывов, бывший вице-премьер в правительстве Тимошенко. 59 лет. Живет в Киеве.

9. Сергей Власенко — народный депутат нескольких созывов, адвокат Тимошенко в деле о газовом контракте с Россией. 52 года. Живет в Киеве.

10. Валерий Дубиль — народный депутат VIII созыва. 45 лет. Живет в Чернигове.

Читайте также"Лебединая песня" Тимошенко и бессмысленность партии Вакарчука: главные итоги выборов в Раду11. Александр Абдуллин — народный депутат нескольких созывов. 57 лет. Живет в Киеве.

12. Иван Крулько — народный депутат VIII созыва. 38 лет. Живет в Киеве.

13. Анжелика Лабунская — предприниматель, адвокат. Живет в Киеве. 51 год.

14. Константин Бондарев — бизнесмен, народный депутат VI и VII созывов. Руководитель Киевской областной организации Батьківщини. 46 лет. Живет в Киеве.

15. Михаил Цымбалюк — пенсионер, генерал-лейтенант милиции в отставке. 55 лет. Живет в Киеве.

16. Виталий Данилов — консультант предприятия ООО Инвестор-Атика. 52 года. Живет в Киеве.

17. Ольга Белькова — народный депутат VIII созыва, замглавы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса. 44 года. Живет в Киеве.

18. Алексей Кучеренко — народный депутат нескольких созывов, экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко (2007—2010 гг.). 58 лет. Живет в Киеве.

19. Андрей Николаенко — председатель совета директоров ООО ПКФ Велта. 40 лет. Живет в Киеве.

20. Михаил Волынец — народный депутат нескольких созывов, глава Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины. 62 года. Живет в Киеве.

21. Андрей Пузийчук — заместитель генерального директора ООО "Домостроительная компания Фундамент. Живет в Киеве. 41 год.

22. Алена Шкрум — народный депутат VIII созыва, выпускница Кембриджа, где изучала международное право. 31 год. Живет в Киеве.

23. Владимир Кабаченко — предприниматель из Днепропетровской области. 32 года.

апомним, выборы в Верховную Раду Украины прошли 21 июля.

Ранее сообщалось, кто из одиозных политиков не попал в парламент.

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Батькивщина Юлия Тимошенко выборы в Раду новости Украины
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