Выборы 2019: кто попал в Раду от партии Оппозиционная платформа – За жизнь - список

Оппозиционная платформа – За жизнь получит 37 мест в новой Раде / УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на вечер 23 июля обработала более 98% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. По состоянию на 19:00 ЦИК обработал 98,05% электронных протоколов.

На данный момент партии показывают следующий результат:

Слуга народа - 43,14%

Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,03%

Батькивщина - 8,18%

Европейская солидарность - 8,12%

Голос - 5,8

Партия Оппозиционная платформа – За жизнь получит приблизительно 37 мест в новом парламенте.

В частности, шанс зайти в Раду с мандатами законодателей есть у следующих кандидатов списка этой политической силы:

1. Юрий Бойко — народный депутат VIII созыва, экс-кандидат в президенты, сопредседатель фракции Оппозиционный блок. Ему 60 лет, живет в Киеве.

2. Вадим Рабинович — народный депутат VIII созыва, бывший владелец NewsOne, ведущий программы Кто кому Рабинович? на 112 канале. Оба канала находятся в сфере влияния кума Путина Медведчука. Рабиновичу 65 лет, он живет в Киеве.

3. Виктор Медведчук — глава движения Украинский выбор, кум президента РФ Путина. Влияет на ряд украинских телеканалов, которыми владеет народный депутат Тарас Козак — СМИ называют его бизнес-партнером Медведчука. 7 августа Виктору Медведчуку исполнится 65 лет.

4. Наталия Королевская — народный депутат нескольких созывов парламента, бывший член фракции Партии регионов, а сейчас — Оппоблока. Наталье 44 года, в парламенте она будет заседать вместе со своим мужем Юрием Солодом, который, по предварительным данным, лидирует в мажоритарном округе на Донбассе.

5. Сергей Левочкин — народный депутат и бывший глава администрации Виктора Януковича. Ему 47 лет, проживает в Киеве.

6. Василий Нимченко — народный депутат и соратник Медведчука по Украинскому выбору. Бывший судья Верховного суда и Конституционного суда. Живет в Киеве, 68 лет.

7. Нестор Шуфрич — народный депутат нескольких созывов, 52 года, живет в Киеве.

8. Сергей Ларин — нардеп нескольких созывов, бывший замглавы администрации Виктора Януковича, 57 лет, проживает в Киеве.

9. Сергей Дунаев — народный депутат нескольких созывов, был мэром Лисичанска Луганской области, где и проживает сейчас, 45 лет.

10. Тарас Козак — народный депутат, владелец телеканалов 112, NewsOne, ZIK. Бизнес-партнер Медведчука. Живет на Львовщине, 47 лет.

Читайте такжеБрат кума Путина "пролетает" мимо новой Рады11. Вадим Столар — временно не работающий бывший член Партии регионов, народный депутат VI созыва. 37 лет, проживает в Вышгороде под Киевом.

12. Юлий Иоффе — парламентарий нескольких созывов, бывший вице-премьер. Иоффе 78 лет, и, судя по всему, ему предстоит в новом парламенте произнести присягу от имени всех нардепов.

13. Михаил Папиев — народный депутат, 58 лет, живет в Киеве.

14. Игорь Абрамович — временно безработный 34-летний житель Киева.

15. Дмитрий Исаенко — доцент кафедры строительства и информационных технологий Института инновационного образования КНУБА, бывший замминистра регионального развития (2007−2015 гг.), 51 год, живет в Киеве.

16. Николай Скорык — народный депутат, бывший губернатор Одесской области (2013−2014 гг.), 46 лет, живет в Одессе.

17. Григорий Суркис — бизнесмен, бывший президент ФК Динамо Киев, Федерации футбола Украины и экс-вице-президент УЕФА, президент общества Украина — Китай, 4 сентября Суркису исполнится 70 лет, живет в Киеве.

18. Игорь Кисилев — временно безработный 34-летний житель Киева.

19. Юрий Загородний — проректор по международным вопросам и вопросам европейской интеграции Львовского мединститута, замглавы движения Украинский выбор, 60 лет, проживает в Киеве.

20. Анатолий Бурмич — начальник отдела ассоциации ветеранов Альфа СБУ Славяне, 57 лет, проживает в Киеве.

Читайте такжеМедведчук рассказал, как благодаря жене стал кумом Путина21. Юлия Левочкина — народный депутат и сестра Сергея Левочкина. В парламенте VIII созыва входила в состав украинской делегации в ПАСЕ, 42 года.

22. Александр Колтунович — научный сотрудник отдела земельных отношений и природопользования Национального научного центра Институт аграрной экономики Национальной академии аграрных наук Украины, 31 год, живет в Луцке.

23. Григорий Мамка — партнер в адвокатском объединении Мамка и Партнери, 44 года, Киев.

24. Владимир Кальцев — аналитик, 53 года, живет в Запорожье.

25. Юрий Павленко — народный депутат нескольких созывов. Экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта, бывший глава Житомирской облгосадминистрации, экс-уполномоченный президента по правам детей, 44 года.

26. Наталия Приходько — временно не работает. Родилась в 1981 году, живет в столице.

27. Виктор Черный — директор ООО Детективная охранная компания Шторм. 51 год, живет в Киеве.

28. Виталий Борт — народный депутат предыдущих созывов, заместитель директора по экономике ООО "ДС ПРОМ ГРУП", 46 лет, Киев.

29. Михаил Макаренко — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Национального медицинского университета имени Богомольца, многолетний главврач 5-го киевского роддома, 69 лет, Киев.

30. Олег Волошин — начальник службы международного сотрудничества на телеканале 112. Бывший пресс-секретарь МИДа (2010−2013 гг.). 38 лет, живет в Киеве.

31. Татьяна Плачкова — адвокат. Родилась в 1983 году, живет в Киеве.

32. Александр Пузанов — советник председателя правления ОАО Украинская страховая группа, бывший замглавы Киевской горадминистрации с 2010-го по 2014 год. Живет в Киеве, 42 года.

33. Суто Мамоян — замдиректора полтавского предприятия Мяспром, 37 лет, живет в Макаровском районе Киевской области.

34. Илья Кива — глава всеукраинского профсоюза МВД Украины, 42 года, Киев.

35. Ренат Кузьмин — адвокат, бывший заместитель Генерального прокурора времен Виктора Януковича, 52 года, Киев.

36. Александр Качный — профессор кафедры публичного администрирования Межрегиональной академии управления персоналом, 50 лет, Ржищев Киевской области.

37. Антонина Славицкая — руководитель адвокатского бюро Славицька і партнери, 31 год, Киев.

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины прошли 21 июля.

Ранее сообщалось, кто из одиозных политиков не попал в парламент.