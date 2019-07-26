Эксперт спрогнозировал политическую судьбу Ляшко

"Радикал" все-таки талантливый товарищ, отметил эксперт.
Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что у нардепа Верховной Рады VIII созыва Олега Ляшко — лидера Радикальной партии, которая не попадает в новый парламент, есть политическое будущее, он останется в украинской политике.
Ляшко не стоит списывать со счетов, он все-таки талантливый товарищ, рассказал эксперт во время чата на Главреде.
По словам собеседника, политик не утратил свое электоральное ядро, просто ядра не хватило для того, чтобы он смог пройти в Раду.
"Наша политика очень изменчива. Симпатии избирателей меняются очень быстро. Я уже отмечал феномен, когда результат партии на парламентских выборах хуже, чем результат лидера этой партии на президентских выборах. И у Ляшко в этом плане далеко не самая плохая ситуация…", — отметил Фесенко.
Эксперт подчеркнул, что главная причина такого результата голосования за Ляшко на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 — это изменчивость электоральных симпатий.
"…Ляшко персонально в политике останется. Так что его сторонники и противники могут не волноваться: Ляшко никуда не денется, просто проявлять себя будет вне парламента", — полагает он.
Читайте также"Петух, съешь говна": украинцы советуют "политической проститутке" Ляшко купить лотерею и "сос*ть"Собеседник считает, что вместо Ляшко теперь у нас есть президент Владимир Зеленский. "Некоторые шутят, что профессиональный актер победил актера-любителя. Но я бы оценивал эту ситуацию по-другому", — добавил он.
"Просто Ляшко, когда выиграл в 2014 году, аккумулировал протестный электорат. А сейчас есть другие люди, которые это делают более убедительно и эффективно. Ляшко же эту оппозиционность в значительной мере потерял. Так что винить ему нужно только самого себя", — объяснил Фесенко.
Глава правления Пенты отметил, что тогда политик "был ярким оппозиционером, а в последние годы мы увидели, как он очень часто просто зарабатывал таким образом, нежели проявлял оппозиционность, или же его оппозиционность была, скорее, на словах".
Напомним, выборы в Верховную Раду Украины 2019 состоялись 21 июля, Центризбирком подсчитал почти 100% протоков. По предварительным данным, в парламент проходят пять политсил, а Радикальной партии не хватило меньше процента для преодоления 5-ти процентного проходного барьера.
Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования
Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.