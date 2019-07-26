Эксперт спрогнозировал политическую судьбу Ляшко

26 июля 2019, 01:52

"Радикал" все-таки талантливый товарищ, отметил эксперт.

Олег Ляшко
Олег Ляшко останется в украинской политике, спрогнозировал эксперт / УНИАН

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что у нардепа Верховной Рады VIII созыва Олега Ляшко — лидера Радикальной партии, которая не попадает в новый парламент, есть политическое будущее, он останется в украинской политике.

Ляшко не стоит списывать со счетов, он все-таки талантливый товарищ, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, политик не утратил свое электоральное ядро, просто ядра не хватило для того, чтобы он смог пройти в Раду.

"Наша политика очень изменчива. Симпатии избирателей меняются очень быстро. Я уже отмечал феномен, когда результат партии на парламентских выборах хуже, чем результат лидера этой партии на президентских выборах. И у Ляшко в этом плане далеко не самая плохая ситуация…", — отметил Фесенко.

Эксперт подчеркнул, что главная причина такого результата голосования за Ляшко на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 — это изменчивость электоральных симпатий.

"…Ляшко персонально в политике останется. Так что его сторонники и противники могут не волноваться: Ляшко никуда не денется, просто проявлять себя будет вне парламента", — полагает он.

Читайте также"Петух, съешь говна": украинцы советуют "политической проститутке" Ляшко купить лотерею и "сос*ть"Собеседник считает, что вместо Ляшко теперь у нас есть президент Владимир Зеленский. "Некоторые шутят, что профессиональный актер победил актера-любителя. Но я бы оценивал эту ситуацию по-другому", — добавил он.

"Просто Ляшко, когда выиграл в 2014 году, аккумулировал протестный электорат. А сейчас есть другие люди, которые это делают более убедительно и эффективно. Ляшко же эту оппозиционность в значительной мере потерял. Так что винить ему нужно только самого себя", — объяснил Фесенко.

Глава правления Пенты отметил, что тогда политик "был ярким оппозиционером, а в последние годы мы увидели, как он очень часто просто зарабатывал таким образом, нежели проявлял оппозиционность, или же его оппозиционность была, скорее, на словах".

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины 2019 состоялись 21 июля, Центризбирком подсчитал почти 100% протоков. По предварительным данным, в парламент проходят пять политсил, а Радикальной партии не хватило меньше процента для преодоления 5-ти процентного проходного барьера.

Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования

Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Радикальная партия Олег Ляшко Владимир Фесенко выборы 2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:52
Эксперт спрогнозировал политическую судьбу Ляшко
01:49
"Су-, су-, судебных": Кличко оконфузился во время телеэфира Видео
01:08
Ни стыда, ни совести: пара занялась сексом прямо в парке на траве - опубликовано видео 18+
00:26
Креативные и прикольные поздравления с Днем сисадмина 2019 Фото
00:03
В СБУ назвали причины освобождения моряков с танкера РФ Видео
25 июля, четверг
23:52
Лига Европы. Заря разобралась с Будучностью
23:50
Лига Европы. Будучность - Заря - 1:3: видео трансляция матча, подробности матча
23:42
"Я хотел отомстить": ветеран Азова указал причину нападения на кортеж Порошенко Видео
23:20
Львов будет принимать матчи Александрии в еврокубках
22:56
Журналист пояснил, в чем ГБР подозревает Порошенко
22:33
В России озвучили ультиматум Украине по задержанному танкеру
22:32
Матиас отказался от гонорара за бой против Максима Дадашева
22:01
В России рассказали о состоянии задержанных СБУ моряков
21:58
В Киеве полуголый мужчина на ходу сиганул из скорой помощи: опубликовано видео Видео
21:22
Разожгла огонь фантазий: Порнозвезда показала прелести для фанатов в откровенном белье Фото
21:09
Танкеры идут в Украину: у Зеленского нашли замену дизтопливу из РФ
20:44
Гибель 11-летнего мальчика на железной дороге: тренер поделился подробностями
20:41
Зеленский разрешил: Журналист рассказал, как президент Украины утвердил задержание танкера Neyma
20:26
"После приговора люди разрыдались": суд ликвидировал культовый дом моды Фото
20:11
Зеленский поболтал с Трампом: за что глава США похвалил коллегу и на что ему попенял
20:03
Ирина Федишин показала шикарную грудь на отпускном фото
19:49
Порошенко сообщил, как прошел допрос в ГБР
19:42
В МВФ рассказали, когда и как возобновят переговоры с Украиной по кредиту
19:41
Ветеран с "обостренным чувством справедливости": вспыли любопытные подробности о главном напавшем на Порошенко Видео
19:32
Во время последнего боя Дадашев перенес инсульт
19:13
Задержание танкера РФ: в Госпогранслужбе озвучили детали операции Фото
19:02
"$4000 не потянем, но!": у Зеленского назвали зарплату учителям Видео
19:01
Всегда живой: "воскресший" президент Туркменистана появился перед зрителями
19:01
Эксперт: Успех Партии Шария – повод задуматься об отмене госфинансирования политсил
18:29
"Пристегните ремни": эксперт предупредил об остановке поставок дизтоплива из РФ
18:28
В Киеве хулиганы напали на копа и забрали пистолет: опубликовано видео Видео
18:26
На Луганщине мэр города навыписывал себе премий на сотни тысяч: детали суда
17:55
Украл семь контейнеров сигарет: стало известно, в чем подозревают экс-шефа Нацполиции Одесчины Видео
17:48
После травм полученных в ринге умер аргентинский боксер
17:36
Украина отправила в Таиланд машинокомплект БТР: опубликовано видео Видео
17:34
Представители разных национальностей Украины требуют свое министерство
17:31
"Сдохни, Петя!": на машину Порошенко напали, один человек запрыгнул на капот Видео
17:22
"Хочешь, чтоб за тобой Путин пришел?": из хозяина Кремля сделали страшилку для детей Видео
17:10
Эксперт объяснил провал партии Порошенко и успех Слуги народа на выборах
17:04
Задержание российского танкера: стало известно о судьбе экипажа
16:58
Известной российской теннисистке не дали визу в США
16:51
Арест танкера - ошибка, которая усложнит возврат наших моряков - военный эксперт
16:48
Может обвалиться: потолок Нотр-Дама не выдерживает жары
16:38
"То корма плохие, то безалаберность": Лукашенко пригрозил тюрьмой чиновникам из-за падежа скота
16:37
"Обос*ался, петух": в Сети Порошенко советуют запасаться сухарями после допроса в ГБР Видео
16:32
Лондонский суд разрешил взыскать с ПриватБанка миллионы долларов
16:08
Омбудсмен рассказала, сколько украинцев томятся в тюрьмах в России и в Крыму
15:57
Диетолог объяснила, как не поправиться в отпуске Видео
15:51
Нурмагомедов попал на обложку Forbes
15:34
Путин отменил часть санкций против Турции
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять