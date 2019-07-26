Эксперт спрогнозировал политическую судьбу Ляшко

Олег Ляшко останется в украинской политике, спрогнозировал эксперт / УНИАН

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что у нардепа Верховной Рады VIII созыва Олега Ляшко — лидера Радикальной партии, которая не попадает в новый парламент, есть политическое будущее, он останется в украинской политике.

Ляшко не стоит списывать со счетов, он все-таки талантливый товарищ, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, политик не утратил свое электоральное ядро, просто ядра не хватило для того, чтобы он смог пройти в Раду.

"Наша политика очень изменчива. Симпатии избирателей меняются очень быстро. Я уже отмечал феномен, когда результат партии на парламентских выборах хуже, чем результат лидера этой партии на президентских выборах. И у Ляшко в этом плане далеко не самая плохая ситуация…", — отметил Фесенко.

Эксперт подчеркнул, что главная причина такого результата голосования за Ляшко на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 — это изменчивость электоральных симпатий.

"…Ляшко персонально в политике останется. Так что его сторонники и противники могут не волноваться: Ляшко никуда не денется, просто проявлять себя будет вне парламента", — полагает он.

Читайте также"Петух, съешь говна": украинцы советуют "политической проститутке" Ляшко купить лотерею и "сос*ть"Собеседник считает, что вместо Ляшко теперь у нас есть президент Владимир Зеленский. "Некоторые шутят, что профессиональный актер победил актера-любителя. Но я бы оценивал эту ситуацию по-другому", — добавил он.

"Просто Ляшко, когда выиграл в 2014 году, аккумулировал протестный электорат. А сейчас есть другие люди, которые это делают более убедительно и эффективно. Ляшко же эту оппозиционность в значительной мере потерял. Так что винить ему нужно только самого себя", — объяснил Фесенко.

Глава правления Пенты отметил, что тогда политик "был ярким оппозиционером, а в последние годы мы увидели, как он очень часто просто зарабатывал таким образом, нежели проявлял оппозиционность, или же его оппозиционность была, скорее, на словах".

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины 2019 состоялись 21 июля, Центризбирком подсчитал почти 100% протоков. По предварительным данным, в парламент проходят пять политсил, а Радикальной партии не хватило меньше процента для преодоления 5-ти процентного проходного барьера.