"Агрессивный персонаж": политолог пояснил, как ненависть Медведчука расколола Оппозиционный блок

Медведчук, несмотря на раскол, смог мобилизовать пророссийски настроенных граждан / Пресс-служба Ураинского выбора

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что раскол в оппозиционных силах произошел из-за агрессивной позиции бизнесмена Виктора Медчедчука, хотя это не смогло дезориентировать пророссийские силы в Украине.

"Медведчук – агрессивный персонаж, который порождает у людей ненависть и недоверие, в том числе и у пророссийских политиков. Одной из главных причин, почему объединение не состоялось, стала большая обида у самых разных людей, условно говоря, от Добкина до Мураева и от Новинского до Колесникова, за то, что Медведчук включил их в санкционный список России", - сказал он во время чата в Главреде.

По мнению Фесенко, Медведчуку удалось мобилизовать пророссийские настроения в стране и для новой власти это будет серьезным вызовом.

Читайте такжеВладимир Фесенко: В новой Раде на Зеленского и его фракцию будут "гавкать" со всех фронтов: и Медведчук, и Порошенко"Влияние России на этих парламентских выборах оказалось самым сильным, на мой взгляд, за всю историю независимой Украины. Если на президентских выборах были такие воздействия, например, в 2004 году, когда Россия активно поддерживала Януковича, то на парламентских выборах такой безумной поддержки одной партии я еще не видел. И это в определенной степени сработало, в частности, с точки зрения мобилизации", - констатировал он.

Фесенко подчеркнул, что по данным социологов пророссийские взгляды наблюдаются у 12% населения Украины, и на выборах эти избиратели оказались наиболее дисциплинированными.

"Часть этих людей не голосовала в 2014 году, а сейчас они все пришли и проголосовали в основном за партию Медведчука, кто-то из них поддержал Оппозиционный блок, другие - Партию Шария. Но именно электорат партии Медведчука был больше мобилизован и активен на этих выборах", - подытожил политолог.

Напомним, во время чата в Глевреде Фесенко также заявил, что у нардепа Верховной Рады VIII созыва Олега Ляшко — лидера Радикальной партии, которая не попадает в новый парламент, есть политическое будущее, он останется в украинской политике.