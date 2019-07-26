Выборы-2019 доказали, что реванша не будет - эксперт

Владимир Зеленский и Слуга народа перетянули к себе электорат Партии регионов / Reuters

Результаты парламентских выборов-2019 свидетельствуют о том, что реванш пророссийских сил в Украине не состоялся. Такое мнение высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Значительная часть людей, которые раньше голосовали за Партию регионов, теперь голосуют за Владимира Зеленского и его партию Слуга народа. Именно этот факт влияет на нейтрализацию рисков пророссийского реванша в Украине, сообщает Главред.

"Как бы мы не относились к Зеленскому и его партии, они сейчас выполняют очень важную и конструктивную роль – абсорбируют и перетягивают на себя значительную часть бывшего электората Партии регионов и коммунистов, и делают их более умеренными", - считает Фесенко.

По его мнению, если бы в парламенте 9-го созыва доминировали партии Медведчука и Порошенко, это работало бы на разрыв общества, была бы предпосылка для раскола страны.

"Это была бы катастрофа, мы вернулись бы в 2014 год, только с еще более печальными последствиями. Поэтому то, то в парламенте есть центристские силы – доминирует Слуга народа и есть конструктивная позиция Голоса и Батькивщины – это фундамент сохранения единства страны. Поэтому никакого реванша не будет", - считает эксперт.

Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. Уверенную победу получила партия президента Украины Владимира Зеленского во главе с Дмитрием Разумковым Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.