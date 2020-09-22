Лидер группы ТИК идет в депутаты: что обещает новый певец в политике

Певец уже пообещал, что одной Винницей его партия не ограничится – и постарается расширить свое влияние на весь регион.
Лидер известной украинской группы ТИК Виктор Бронюк объявил о намерении баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета.
Музыкант идет на местные выборы 2020 под номером один в списке Винницкой партии, сообщает партия Винничан и подтверждает сам Бронюк в Facebook.
Певец уже пообещал, что одной Винницей его партия не ограничится – и постарается расширить свое влияние на весь регион.
Читайте такжеКандидат в мэры Киева Притула оскандалился с предвыборным слоганом"Каждое село, город, городок, район должны иметь качественное управление. Поэтому мы приняли решение выдвигать своего кандидата на должность председателя областного исполкома. Вскоре мы определим достойного кандидата, и будем делегировать его на руководителя Винницкой области", – написал Бронюк.
Презентовал себя в роли политика Бронюк весьма стильно – в элегантном костюме сдержанного синего цвета и в бело-голубой рубашке. От официального галстука певец решил отказаться.
Ранее Бронюк заявлял, что за последние годы украинская политика стала шоу-бизнесом, а украинский избиратель способен голосовать за выдуманного персонажа Дарта Вейдера.
"Это говорит о том, что люди вообще потеряли веру. Спрашивают, мол, а почему бы нет, был же Рейган и Шварценеггер? Друзья, здесь есть один момент: и Рейган, и Шварценеггер приходили с командой. Это была команда государственных, управленцев, которые имели опыт сенаторской работы или работы в системе государственного управления", — подчеркнул Бронюк во время чата в Главреде.
Местные выборы в Украине-2020
- Напомним, ЦИК назначила первые местные выборы на 25 октября. В этот день состоятся 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Также было решено, что выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- 16 сентября стало известно, что жена экс-президента Петра Порошенко Марина Порошенко идет в депутаты: она возглавила список кандидатов Европейской солидарности на выборах в Киевсовет.
- Звезды телевизионного юмора 1990-х, дуэт Кролики выпустили ролик, в котором Владимир Данилец и Владимир Моисеенко объявили себя кандидатами в мэры Киева на будущих местных выборах.
- 11 августа сообщалось, что украинский шоумен Сергей Притула идет в мэры Киева от партии Вакарчука. Притула будет конкурировать с Кличко за пост градоначальника столицы.
- Еще в августе партия Слуга народа назвала кандидатов на должности мэров: от нардепов до комиков. Среди кандидатов от Слуги народа: Ирина Верещук, Олег Филимонов и Виктор Гевко.