Лидер группы ТИК идет в депутаты: что обещает новый певец в политике

Новости Винницы - Виктор Бронюк идет в местные депутаты: что известно / Фейсбук Виктора Бронюка

Лидер известной украинской группы ТИК Виктор Бронюк объявил о намерении баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета.

Музыкант идет на местные выборы 2020 под номером один в списке Винницкой партии, сообщает партия Винничан и подтверждает сам Бронюк в Facebook.

Певец уже пообещал, что одной Винницей его партия не ограничится – и постарается расширить свое влияние на весь регион.

Читайте такжеКандидат в мэры Киева Притула оскандалился с предвыборным слоганом"Каждое село, город, городок, район должны иметь качественное управление. Поэтому мы приняли решение выдвигать своего кандидата на должность председателя областного исполкома. Вскоре мы определим достойного кандидата, и будем делегировать его на руководителя Винницкой области", – написал Бронюк.

Презентовал себя в роли политика Бронюк весьма стильно – в элегантном костюме сдержанного синего цвета и в бело-голубой рубашке. От официального галстука певец решил отказаться.

Ранее Бронюк заявлял, что за последние годы украинская политика стала шоу-бизнесом, а украинский избиратель способен голосовать за выдуманного персонажа Дарта Вейдера.

"Это говорит о том, что люди вообще потеряли веру. Спрашивают, мол, а почему бы нет, был же Рейган и Шварценеггер? Друзья, здесь есть один момент: и Рейган, и Шварценеггер приходили с командой. Это была команда государственных, управленцев, которые имели опыт сенаторской работы или работы в системе государственного управления", — подчеркнул Бронюк во время чата в Главреде.

Местные выборы в Украине-2020