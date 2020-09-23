МВД запустит чат-бот по местным выборам - подробности

В ведомстве заверили, что новый сервис повысит защиту волеизъявления граждан.
Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах. Этот сервис должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что сейчас уже работает геоинформационный аналитический портал МВД "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга правонарушений и состояния общественной безопасности в режиме реального времени.
"Следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - Чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.
Местные выборы в Украине:
- Напомним, 25 октября на подконтрольных Киеву территориях Украины пройдут местные выборы. Выборы не состоятся в аннексированном Крыму, оккупированном Донбассе и некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые контролируют украинские власти.
- Официально избирательный процесс в стране стартовал 5 сентября.
- Выборы пройдут и в красной эпидемиологической зоне. На данный момент не существует законной процедуры их отмены из-за карантина.
Автор: Екатерина Трохимчук