Под Сумами депутат угрозами требовал деньги на избирательную кампанию

Депутат вымагал деньги на предвыборную кампанию / Фото: пресс-служба полиции

В Сумах депутат областного совета требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов "спонсорской помощи" для проведения предвыборной кампании.

"По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США за якобы ранее оказано содействие в решении служебного вопрос. Эти средства он планировал использовать для проведения предвыборной агитации", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Горе-политик угрожал руководителю предприятия физической расправой, если тот откажется профинансировать его. Задержали злоумышленника, когда он получал вторую часть "помощи" в размере трех тысяч долларов.

Полицейские открыли уголовное производство за вымогательство и изъяли у злоумышленника средства. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.