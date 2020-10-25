Поляк на родном языке проголосовал в опросе Зеленского

Поляку предложили проголосовать в Зе-опросе / Фото: Facebook/Tomasz Baart

Во Львове гражданин Польши Томаш Баарт 25 октября практически смог принять участие в украинских выборах - ему предложили принять участие в опросе от президента Владимира Зеленского.

В Facebook поляк рассказал, что принял предложение и оставил надпись на польском языке.

"Под избирательным участком во Львове стоял молодой человек и раздавал листки, где было пять вопросов. Дал также и мне, но я как гражданин Польши, проживающий во Львове, не знал, как его точно заполнять, поэтому написал на листке на польском языке "Голос поляка" (Głos Polaka) и поставил знак вопроса", – подчеркнул он.

Отметим, Баарт не впервые появляется на горизонте украинской политики. В частности, в апреле 2019 года поляк вызывал Зеленского, который был тогда кандидатом в президенты Украины, посоревноваться в навыках владения украинским языком.

/ Фото: Facebook/Tomasz Baart

/ Фото: Facebook/Tomasz Baart

/ Фото: Facebook/Tomasz Baart

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