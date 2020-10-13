В ЦИК объяснили, пустят ли на выборы простуженных украинцев

В профильной организации рассказали о том, как будет осуществляться допуск на местные выборы украинцев с четко выраженными симптомами простуды.
Те украинцы, которые придут на местные выборы 25 октября нынешнего года с четко выраженными симптомами простуды, смогут проголосовать в специальных кабинках на избирательных участках.
Об этом сообщается на странице в Facebook Центральной избирательной комиссии.
"Если у вас симптомы простуды, то вы можете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке", – рассказали в тексте.
Как утверждают в ЦИК, украинцы, который в день местных выборов будут находиться на самоизоляции из-за коронавируса – смогут проголосовать в домашних условиях. Для этого нужно написать заявление в свободной форме, а также добавить медицинскую справку от семейного врача либо из медучреждения. Именно такой пакет документов нужно отправить в участковую комиссию, где избиратель зарегистрирован.
"Если у члена вашей семьи позитивный тест, и вы на самоизоляции – алгоритм тот же самый. Заявление плюс медицинская справка в УИК. Те больные, которые находятся в больнице – проголосуют в заведениях здравоохранения", – подытожили в ЦИК.
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Местные выборы-2020 - что было ранее:
- До того главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко называл единственный фактор, при котором будут отменены местные выборы в стране.
- Руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал, как местные выборы проведут в регионах, которые оказались в "красной" зоне по коронавирусу.