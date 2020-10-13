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В ЦИК объяснили, пустят ли на выборы простуженных украинцев

13 октября 2020, 14:23

В профильной организации рассказали о том, как будет осуществляться допуск на местные выборы украинцев с четко выраженными симптомами простуды.

Выборы
В ЦИК объяснили, пустят ли на выборы простуженных украинцев / УНИАН

Те украинцы, которые придут на местные выборы 25 октября нынешнего года с четко выраженными симптомами простуды, смогут проголосовать в специальных кабинках на избирательных участках.

Об этом сообщается на странице в Facebook Центральной избирательной комиссии.

"Если у вас симптомы простуды, то вы можете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке", – рассказали в тексте.

Как утверждают в ЦИК, украинцы, который в день местных выборов будут находиться на самоизоляции из-за коронавируса – смогут проголосовать в домашних условиях. Для этого нужно написать заявление в свободной форме, а также добавить медицинскую справку от семейного врача либо из медучреждения. Именно такой пакет документов нужно отправить в участковую комиссию, где избиратель зарегистрирован.

"Если у члена вашей семьи позитивный тест, и вы на самоизоляции – алгоритм тот же самый. Заявление плюс медицинская справка в УИК. Те больные, которые находятся в больнице – проголосуют в заведениях здравоохранения", – подытожили в ЦИК.

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Местные выборы-2020 - что было ранее:

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