В Украине заблокировано назначение победителей на выборах 2020 – НАПК

В НАПК пояснили, что назначить на должности победителей местных выборов 2020 не получится, так как это возможно лишь после прохождения ими спецпроверок.
Решение КСУ о запрете проверять декларации, по сути, нивелировало результаты выборов 2020.
В НАПК пояснили, что назначить на должности победителей местных выборов 2020 не получится, так как это возможно лишь после прохождения ими спецпроверок. Это касается и руководящих кадров органов власти. А КСУ заблокировал подобные действия.
"Конституционный Суд Украины лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен", – говорится в сообщении НАПК в Facebook.
Действия Конституционного суда "уничтожают антикоррупционную систему в Украине", а также "парализуют работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", добавили в НАПК.
Ранее в ЦИК назвали дату, когда будут результаты местных выборов 2020. По отдельным округам ЦИК рассчитывает получить результаты лишь после повторного голосования или судебных решений.
Отмена е-деклараций в Украине: что известно
- 28 октября Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Такие полномочия ведомства КСУ признал не соответствующими Основному закону.
- В Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям. Там отметили, что предоставление Брюсселем финансовой помощи Украине в рамках двустороннего сотрудничества базируется на создании Киевом антикоррупционных правоохранительных органов, которые должны действовать эффективно и не подвергаться политическому давлению.
- Эксперт оценил вероятность потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ. В принятии решения КСУ принимали участие судьи, к которым были претензии у НАПК, утверждает Максим Нефьодов.