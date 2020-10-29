В Украине заблокировано назначение победителей на выборах 2020 – НАПК

Результаты выборов 2020: Из-за КСУ назначения победителей не будет - НАПК / zak.sfs.gov.ua

Решение КСУ о запрете проверять декларации, по сути, нивелировало результаты выборов 2020.

В НАПК пояснили, что назначить на должности победителей местных выборов 2020 не получится, так как это возможно лишь после прохождения ими спецпроверок. Это касается и руководящих кадров органов власти. А КСУ заблокировал подобные действия.

"Конституционный Суд Украины лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен", – говорится в сообщении НАПК в Facebook.

Действия Конституционного суда "уничтожают антикоррупционную систему в Украине", а также "парализуют работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", добавили в НАПК.

Ранее в ЦИК назвали дату, когда будут результаты местных выборов 2020. По отдельным округам ЦИК рассчитывает получить результаты лишь после повторного голосования или судебных решений.

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