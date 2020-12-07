Выборы мэра Кривого Рога: стали известны результаты

Константин Павлов выиграл выборы в Кривом Роге / zagittya.com.ua

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога, который прошел в воскресенье, 6 декабря, победил кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь Константин Павлов.

Об этом заявили в штабе Павлова по результатам параллельного электронного подсчета голосов после обработки 100% протоколов со всех 294 избирательных участков, передает пресс-служба ОПЗЖ.

Сообщается, что кандидат от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Константин Павлов набрал 58,5% или 97 774 голоса избирателей, а кандидат от Слуги народа Дмитрий Шевчик получил 41,5% или 69 355 голосов.

При этом Павлов победил на 289-ти участках, Шевчик – на пяти. Также Константин Павлов победил во всех семи районах Кривого Рога.

Павлов обошёл своего оппонента Шевчика на 17%, что составляет около 28,5 тысячи голосов.

Также сообщается, что, по предварительным данным, около 3,5 тысячи протоколов признаны испорченными.

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