Выборы мэра Кривого Рога: стали известны результаты

В Кривом Роге посчитали 100% протоколов.
Во втором туре выборов мэра Кривого Рога, который прошел в воскресенье, 6 декабря, победил кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь Константин Павлов.
Об этом заявили в штабе Павлова по результатам параллельного электронного подсчета голосов после обработки 100% протоколов со всех 294 избирательных участков, передает пресс-служба ОПЗЖ.
Сообщается, что кандидат от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Константин Павлов набрал 58,5% или 97 774 голоса избирателей, а кандидат от Слуги народа Дмитрий Шевчик получил 41,5% или 69 355 голосов.
При этом Павлов победил на 289-ти участках, Шевчик – на пяти. Также Константин Павлов победил во всех семи районах Кривого Рога.
Павлов обошёл своего оппонента Шевчика на 17%, что составляет около 28,5 тысячи голосов.
Также сообщается, что, по предварительным данным, около 3,5 тысячи протоколов признаны испорченными.
Выборы в Кривом Роге - о чем сообщалось ранее:
- 6 декабря в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра города. Явка избирателей составила 34,60%.
- В Кривом Роге во втором туре выборов мэра города на избирательном участке женщина пыталась проголосовать по паспорту, который получила еще в Советском Союзе.
- Как свидетельствуют результаты экзит-пола от Центра исследования развития территорий, во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.