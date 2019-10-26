Коса в стиле бохо: как заплести самую модную косу - фото

Коса в стиле бохо – одна из самых красивых и стильных, она делает образ романтичным и в то же время современным.
Если возникает желание заплести косу – не сдерживайте порыв, ведь всевозможные плетения сейчас как никогда актуальны. Тем более, что в моду вернулась богемная коса бохо, которая появилась в 1940 году.
В 2019 году самой главной особенностью косы в стиле бохо является небрежность, которая добавляет образу свободы.
Коса в стиле бохо – одна из самых красивых и стильных, она делает образ романтичным и в то же время современным.
Бохо коса – это свободный пучок кос на одной стороне головы, который переходит в основную косу. Проще говоря, коса бохо – это ассиметричная коса.
Очень красиво коса бохо смотрится на волосах, окрашенных в модных техниках балаяж, шатуж или омбре.
И да – коса бохо наиболее удачно смотрится на длинных и средних волосах.
Как заплести косу в стиле бохо
Заплести косу в стиле бохо вовсе не сложно, главное, понять, в чем ее особенность.
- Для начала нужно расчесать волосы и сделать боковой пробор. В идеале большая часть волос должна быть справа.
- Захватываете крайнюю прядь, вот прямо по линии роста волос, и начинаете плести косу.
- Продолжаете плести косу – идете сверху вниз, в сторону уха. При этом вы можете захватить несколько соседних прядей. Так плетете, опускаясь мимо уха.
- С левой стороны (если вы сделали пробор так, что у вас больше волос справа), берете прядь и закручиваете ее.
- Соединяете незаплетенную часть косы с закрученной прядью, которая получилась слева.
- Дальше плетете обычную косу рыбий хвост – для этого симметрично накладываете по две пряди друг на друга.
- Когда коса готова, закрепите ее резинкой. Волосы при этом желательно слегка "распушить", вытаскивая звенья косы.
- Готовую причёску можно зафиксировать лаком.
Как видите, ничего сложного. Тем более, что многие девушки пытаются экспериментировать, и плетут косу в стиле бохо так, как им удобнее.
Одни фиксируют косу резинками, другие добавляют маленькие косички.
Главное – понять принцип и создавать во время плетения легкую небрежность, которая, в конечном итоге, сделает ваш образ неповторимым и сногсшибательным.
И помните – идеальная коса в стиле бохо – это именно ваша коса, поэтому не бойтесь добавлять свои "фишки" во время плетения.
Главред собрал фотогалерею самых красивых вариантов косы в стиле бохо из Инстаграм.
Читайте такжеСенегальские косы – самая модная прическа 2019-2020, которая творит чудеса - 45 фотоНапомним, ранее сообщалось, французская коса наоборот возникла на базе классической французской косы, которая многим из нас знакома еще из детства. К слову, классическая французская коса плетется из трех прядей по всей голове, при этом для каждого "шага" из каждой из сторон общей массы волос захватываются новые прядки и вплетаются в основную косу.