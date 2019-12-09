Омолаживающая женская стрижка итальянка 2020 - модные варианты укладки, фото

В Новогоднюю ночь многие женщины дают себе слово начать жизнь с чистого листа. Как правило, все изменения начинаются с похода в салон красоты и новой модной стрижки. При этом важно знать, что не все женские стрижки, которые стали привычными нашему взгляду в 2019 году, будут модными в следующем – 2020 году.

Женская стрижка итальянка в 2020 году точно останется на плаву и будет радовать женщин своими непревзойденными особенностями.

Отметим, стрижка итальянка родом из Сан-Ремо и появилась она там в далеких, но таких романтичных 80-х. Обязаны мы стрижкой итальянкой стилисту Арланду Тосси, который был ответственным за прически эстрадных исполнителей на популярном фестивале.

При этом важно вот что – стрижка итальянка за все эти годы пережила немало взлетов и падений и кардинально изменилась. И если изначально была только стрижка итальянка на средние волосы, то со временем появилась стрижка итальянка на короткие волосы и даже стрижка итальянка на длинные волосы.

А полюбили женщины всего мира стрижку итальянку за ее универсальность – она роскошно выглядит на волосах любой структуры, подчеркивая их красоту и добавляя объем шевелюре.

Стрижка итальянка идет женщинам любого возраста, без исключений, при этом короткие варианты обладают фантастическим омолаживающим эффектом – это стоит взять на заметку тем, кто хочет заметно помолодеть без особых усилий.

Стрижка итальянка 2020: главные особенности

Модная женская стрижка итальянка 2020 отличается четким силуэтом. Лохматость на время стала воспоминанием, поэтому крайне важно учесть модный тренд - волосы 2020 должны быть гладкими, красиво уложенными, все линии четкие.

Стрижка итальянка 2020 — это особенная и неповторимая "шапка", которая, собственно, призвана оформить силуэт прически.

Многие путают стрижку итальянка с каскадом, но роднит их только техника выполнения стрижки – волосы по всей длине стригут ступеньками.

Стрижка итальянка 2020 – это и вариант без челки, и с наличием модной челки. Обратите внимание, что челка, подстриженная на искосок и уложенная на бок, добавит стрижке изящности и элегантности. Тем более, что косая челка подходит абсолютно всем. Как вариант – можно сделать удлиненную челку, которая добавит образу некой романтичности. Также стилисты советуют обратить внимание на челку шторка на две стороны.

Стрижка итальянка – модные варианты укладки 2020

Писк моды – кудрявая челка на бок. Кудрявая челка отлично будет сочетаться и с короткими волосами, и на стрижке на средние волосы, и на стрижке на длинные волосы.

В моде – женственность, поэтому укладка волос волнами – отличный вариант даже на каждый день.

Новомодный тренд в укладке волос 2020 – эффект мокрых волос в стиле русалки, как будто вы только что вышли из душа или вышли из моря.

Все еще в моде укладка волос в виде локонов и волн.

Главред собрал самые свежие варианты модной стрижки итальянка из Инстаграм в фотогалерею.

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