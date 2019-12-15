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Женская стрижка боб-каре 2020: главные тренды нового года, свежие варианты укладки - фото

15 декабря 2019, 10:35

Модная стрижка боб-каре 2020 не терпит монотонности, поэтому приветствуются всевозможные эксперименты с цветом.

  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram

Стрижка боб-каре была безоговорочным лидером среди множества модных женских стрижек в 2019 году, и, судя по всему, "без боя", легко отдавать пальму первенства не собирается.

Поэтому и в 2020 году львиная доля модниц, красавиц и бьюти блогеров будет радовать нас прическами в стиле боб каре 2020. Да и не только, ведь стрижка боб каре обладает редкой особенностью – выполненная умелыми руками мастера, боб каре подходит всем – и девушкам и женщинам в возрасте 40+ и 50+.

При этом стилисты уже уточнили, что модная стрижка боб-каре 2020 удивит всех, ведь ее величество мода не стоит на месте, а современные тренды 2020 строго диктуют свои правила.

Главред узнал все о стрижке боб-каре 2020 и собрал самые красивые фотографии из модного паблика Инстаграм в фотогалерею.

Женская стрижка боб-каре 2020: что изменилось

  • Стрижка боб-каре в 2020 году - это все та же стрижка 2 в 1, которая соединила в себе классическое каре и боб, который добавляет легкости и свободы.
  • Лохматость – устаревший тренд, поэтому приготовьтесь волосы красиво укладывать, все линии должны быть четкими, силуэт стрижки – четкий.
  • Стрижка боб-каре в сезоне зима-весна 2020 позволяет выбрать ту длину волос, которая вам больше всего по душе. При этом тенденции явно демонстрируют все большую популярность удлиненного боб-каре. Хотя это вовсе не значит, что стрижка боб-каре на короткие волосы менее красива и востребованна.   
  • Модная стрижка боб-каре 2020 не терпит монотонности, поэтому приветствуются всевозможные эксперименты с цветом – это и неопрятный блонд с затемненными корнями, от которого в восторге многие модницы, и цветные волосы – красные, синие, зеленые, розовые и даже радужные.
  • Челка. Стрижка боб каре с челкой – крутой вариант прически для тех, кто хочет сделать акцент на глаза – в случае выбора прямой ровной челки, и откорректировать овал лица – тут нужна косая удлиненная челка. Кстати, косую челку часто филируют, а ее длина плавно переходит в общую длину волос.
  • При этом боб каре без челки тоже довольно популярный вариант, который добавляет некой элегантности образу.
  • Ассиметричный боб каре идеально смотрится на прямых и послушных волосах, ведь фишка – в красоте линий, в пресловутой геометрии.

Укладка стрижки боб-каре 2020

Запомните, самое важное в укладке боб-каре 2020 – это качественно выполненная стрижка, что является, грубо говоря, половиной успеха.

Пробор по центру стилисты советуют делать только тем, у кого правильные черты лица, всем остальным лучше остановиться свой выбор на боковом проборе.

А дальше выбирайте: или выравниваете волосы, или добавляете им объем. В 2020 году в моде кудри. Красивые волны и локоны, которые при этом выглядят как можно более естественно – это тот идеал, к которому нужно стремиться.

Читайте такжеОмолаживающая женская стрижка итальянка 2020 - модные варианты укладки, фотоНапомним, ранее были названы самые модные женские короткие стрижки зима-весна 2020. Среди ниж - паж, каре и пикси.

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Сейчас вы просматриваете новость «Женская стрижка боб-каре 2020: главные тренды нового года, свежие варианты укладки - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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