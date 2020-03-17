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Сразу +10 лет и титул "карга": окрашивание волос, которое дьявольски старит

17 марта 2020, 04:38

Женщины каждый месяц красят волосы, при этом выбирают ужасный оттенок, и выглядят потом так, словно им не 40, а целых 60 лет.

  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram
  • Окрашивание, которое старит Instagram

Это зимой можно надеть шапку и особо не переживать по поводу цвета волос. Поэтому сейчас, когда пришла весна, стало теплее, и солнце ярко светит, многие женщины начали окрашивать волосы. Потому что седина появилась, корни отросли.

Но это, скорее, исключение. Современные женщины, как правило, красят волосы с завидной регулярностью, при этом многие обновляют цвет в домашних условиях – благо, в магазинах красок для волос столько, что можно запутаться.

Вот только со вкусом у многих, надо признать, проблемы. Непонятно почему женщины каждый месяц, давайте говорить откровенно, красят волосы, при этом выбирают ужасный оттенок, и выглядят потом так, словно им не 40, а целых 60 лет.

В салонах красоты тоже, к слову, бывают криворукие горе-мастера. Но сейчас не об этом.

Обратите внимание, что в 2020 году в моде монохромное окрашивание волос, и даже очень популярное в последние несколько лет окрашивание волос балаяж отошло на второй план. То есть в моде отднотонные волосы. Таким образом, чтобы выглядеть стильно и современно, не стоит выдумывать велосипед – выбираете нужный оттенок, и красьте волосы.

Модная фишка — яркий оттенок, который поможет добиться максимально естественного эффекта. То есть если вам нравятся рыжие волосы, то вам нужен хороший насыщеный цвет. Если вам нравится блонд, то сделайте красивый цвет – добиться этого даже в домашних условиях вполне реально и не очень сложно.

Главред собрал самые худшие варианты окрашивания волос, которые превращают в старушку. В фотогалерее – наглядный вариант того, как не надо красить волосы в 2020 году.

Окрашивание, которое старит

Крупное мелирование – прошлый век

Удивительно, но мелирование, когда окрашены крупные пряди, до сих пор встречается в нашей повседневной жизни. Наверное, женщины когда-то (когда это было модно) сделали такое окрашивание, их задарили комплиментами, и они застыли в том состоянии, словно спящие красавицы. Очнитесь, это ужасно!

Цветное окрашивание для женщин после 40 лет – это смешно

В последнее время в моде цветные волосы. Но мало кто обращает внимание на то, что яркое окрашивание стильно смотрится исключительно на юных девушках. А что мы видим? Полно женщин в возрасте за 40, которые, судя по всему, с целью омолодиться, красят волосы в розовый или малиновый цвет. На самом деле, такое окрашивание дико старит.

Красные волосы – это всегда + 10 лет

В прошлом году в моде были красные волосы, при этом в 2020 году тенденция красить волосы в красный цвет все еще сохранилась. Только женщины почему-то не видят, что красные волосы добавляют им сразу плюс 10 лет. Кроме того, лицо становится более тяжелым. Избегайте красных волос!

Цвет смолы ужасно старит

Очень часто девушки хотят выглядеть старше, и красят волосы в чорный цвет. Теперь прочитайте предыдущее предложение еще раз – то есть специально для того, чтобы стать старше. Наверное, это единственный случай, когда можно закрыть глаза на черные волосы. Но если вам немного больше за 30, то смоляной цвет – это скорее приговор для вас. Конечно, бывают исключения, но большинству женщин черные волосы добавляют лишние годы.

Читайте такжеКак красная тряпка для быка: маникюр, который дико бесит мужчин - фотоНапомним, ранее сообщалось, не каждый мужчина любит тонуть в длинных женских волосах. А если и любит, то только в чистых. Не надейтесь на восторженные комплименты, если ваши волосы "нафаршированы" средствами для укладки волос, при этом накручены "голубцы" и потом все это зафиксировано толстым слоем лака.

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