Прощай, молодость: женские стрижки 2020, которые сильно старят - фото

Мы не будем сегодня искать причину, почему многие женщины выглядят старше, чем есть на самом деле. Возможно, кому-то безумно нравится стрижка, и уже много лет изо дня в день они выглядят одинаково, а, значит, молодо.

Некоторые дамы каждый день смотрят в зеркало и уже настолько привыкли к себе, что даже не замечают, как они, на самом деле, изменились.

Третьи замотаны жизнью так, что не обращают внимание на свою внешность вообще – такие приходят к парикмахеру, и полностью доверяют ему свою прическу. Красиво, не красиво – вопрос десятый, главное – что аккуратно и подстриглась.

А есть и те, кто постоянно пытается быть в тренде, и, не взирая ни на что, стрижет волосы так, как юные красавицы – в надежде вернуть молодость. Но модные стрижки – это не означает, что они вам подходят.

Мы не будем сегодня никого критиковать, ибо каждая женщина имеет право жить так, как ей нравится, и стрижка – это ее личное дело. Но очень хотелось бы, что каждая женщина обратила внимание на свою стрижку, и выглядела восхитительно и, что самое главное, молодо. Ведь женская стрижка просто обязана омолаживать.

Особенно это важно сейчас, когда отовсюду на наши головы сыплются ужасные новости о китайском вирусе. Сделайте себе приятно – избавьтесь от стрижки, которая вас старит, поднимите себе настроение и надейтесь на лучше. Терапия красотой очень эффективна!

Главред узнал, какие стрижки безумно старят лицо. В нашей фотогалерее – самые неудачные варианты женских стрижек, которых в сезоне весна-лето 2020 нужно избегать.

Модные женские стрижки, которые дико старят лицо

Прямое каре с челкой не омолаживает

Конечно, стрижка каре с челкой – это сейчас модный тренд, но она, если говорить откровенно, а особенно каре с ровной челкой, не приносит пользы большинству женщин, особенно тем, которые пытается выглядеть моложе. Проблема в том, что прямое каре делает акцент на глазах и подбородке, которые наиболее сильно подвержены возрасту.

Стрижки с выбритым виском – это старомодно

Сколько бы не убеждали вас в том, что мода 2020 распахнула объятья стрижкам с выбритым виском и даже затылком, но если вы не хипстер, то не ведитесь. Это модно, но это безумно старит. И совершенно не важно, сколько вам лет – 20 или 40, ведь стрижка с выбритым виском добавит вам лет 10, но самое худшее – вы будете выглядеть старомодно.

Стрижки с детской челкой

Вначале 2020 года стилисты громогласно заявили, что короткая, словно детская, челка – это свежая модная тенденция. Конечно, если для вас в приоритете быть в тренде – тогда да, можно сделать детскую челку. Но вы должны понимать, что такая челка безумно старит. Детская челка – табу для тех, у кого появились первые морщины.

Более того, со стороны людям будет казаться, что вы слишком озабочены возрастом, и пытаетесь за счет детской челки выглядеть моложе. В этом, конечно, ничего плохого нет, только в данном случае вы увидите в глазах окружающих не восхищение, а жалость, а шутники-острословы еще и посмеются над вами.

Не впадайте в крайности

Если не хотите выглядеть старше, чем вы есть на самом деле, тогда ни в коем случае не делайте слишком короткую стрижку под мальчика. Такая стрижка подходит исключительно тем, у кого аккуратное личико и нет морщин. В противном случае вы сразу превращаетесь в очень взрослую женщину.

Также нисколечко не омолаживают длинные волосы – вы можете их покрасить в модный цвет, сделать слои, которые вроде как должны освежить образ, но в реальности вы будете выглядеть и старомодной, и старой. Отпустите молодость, примите свой возраст, выберите стрижку, которая действительно омолаживает лицо, и будьте счастливы.

Читайте такжеКак тонировать волосы дома и преимущества тонирования волос – фотоНапомним, в прошлом году в моде были красные волосы, при этом в 2020 году тенденция красить волосы в красный цвет все еще сохранилась. Только женщины почему-то не видят, что красные волосы добавляют им сразу плюс 10 лет. Кроме того, лицо становится более тяжелым. Избегайте красных волос!