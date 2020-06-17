Боб - самая безопасная и модная женская стрижка 2020: как укладывать

У коротких волос много преимуществ: нужно минимум средств для ухода за ними, простота в укладке и самый быстрый путь к здоровым волосам. Но, учитывая ситуацию с коронавирусом, который пока не хочет уходить из нашей жизни, у коротких стрижек появился еще один важный плюс - 'covid-secure', или COVID-безопасность. И с легкой руки Тима Хартли, бывшего директора компании Vidal Sassoon, стрижка боб получила статус "гигиенической, но в то же время модной". Он сейчас громогласно призывает мир к возрождению более коротких волос - как у Шарлиз Терон и Кейт Бланшетт - в попытке обуздать распространение Covid-19.

Об этом пишет The Telegrath.

Господин Хартли прав, с ним нельзя не согласиться. Мы с вами должны, в первую очередь, думать о своей безопасности – сидеть в салоне красоты часами сегодня опасно. Кроме того, исследования свидетельствуют о том, что коронавирус легче передается через быстрый поток воздуха.

Поэтому отложите на будущее сложные и затратные по времени процедуры по наращиванию косичек, окрашивание волос в технике балаяж или шатуш, завивку волос и другие.

Все, что вам нужно – стильная стрижка боб. Сейчас, кстати, не нужно уделять время кудряшкам, так как в тренде гладкие волосы.

Только не надо думать, что стрижка боб однообразная и не позволяет создавать разные образы – это ошибочное мнение.

Есть множество креативных способов украсить боб, чтобы сохранить стиль свежим. Как только вы поймете, как укладывать стрижку боб, у вас появится множество возможностей, особенно если вы вооружены подходящими аксессуарами для волос.

От кокетливых коротких хвостиков и "мальвинок" до легких косичек для коротких волос (да, они существуют) и, конечно же, классических повязок на голову, есть еще масса способов, как можно уложить волосы в стрижке боб или лоб (удлиненный вариант).

Сегодня мы поговорим о модных вариантах укладки стрижек боб на лето 2020. Мы также собрали для вас фотогалерею самых свежих образцов – для вдохновения.

Модная стрижка боб 2020 - как укладывать

Боб – это потрясающая женская стрижка, которая визуально очень похожа на классическое каре. Но изюминкой боба является затылок - он короче, чем пряди спереди. Эта женская короткая стрижка идеально сочетается с косой удлиненной челкой. При этом важно отметить, что челка может плавно переходить в длину и вовсе отсутствовать.

Гладкий боб

Вы можете просто красиво выровнять волосы – и больше ничего. Получится очень эффектный и актуальный вариант боба. Не важно, покрашены у вас волосы или нет, если силуэт стрижки аккуратный – тогда вы в тренде.

Эффект ветра или сна

Кудри не в приоритете, но они, конечно же, не вышли из моды – без них никак. Поэтому если вам нужен объем, то смело делайте волны или кудри – но легкие, ненавящие – не нужно их утяжелять средствами для укладки волос. Вы должны выглядеть так, словно вышли на улицу, а там ветер, или так, словно вечером помыли голову, и легли спать – а утром проснулись, и на голове естественные кудряшки, как у француженок.

Мальвинка

Это стильный летний вариант укладки боба – соберите на макушке небольшой пучок волос и завяжите "мальвинку". Обратите внимание, что в моде вернулись объемные резинки для волос из 90-х: из бархата или цветочных тканей.

Водопад

Суть этой укладки в том, чтобы на макушке заплести изящную косичку. Обычно ее начинают плести с виска - обычную косу из трех прядей. Когда самая верхняя прядь очутится внизу, ее оставляете (это и есть первая струйка водопада) и отделяете новую прядь из оставшейся массы волос. Она заменит предыдущую прядь. Плетение заканчиваем шпилькой, резинкой или заколкой и в том месте, до какой получилось доплести косу – ведь все зависит от длины волос.

Кончики наружу

В последнее время в моде особое место занял размытый боб – вариант стрижки с линией среза, которую стригут прядями разной длины. Но чтобы получить такую размытую линию, можно просто подкрутить кончики каждой пряди наружу. Для акцента на небольших прядях можно воспользоваться воском.

Заколки и ободки

Волосы можно накрутить или хорошо выровнять. Потом возьмите заколки и с одной или двух сторон украшасьте волосы. Длинную косую челку можно заколоть на одну сторону невидимками, красивой заколкой спрятать концы под ободок или ленту. Если челки нет, на затылке можно сделать легкий начес, а потом уже надеть ободок.

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Стрижка боб – кому идет

Помимо того, что стрижку боб окрестили "гигиенической", есть у нее еще один неоспоримый титул – она универсальна. Но важно обращать внимание на детали – именно поэтому у боба множество вариаций.

Укороченный вариант боба отлично идет высоким и стройным девушкам.

Удлиненный боб поможет визуально сместить акценты с широкого подбородка и длинного носика.

Для тех, кто хочет казаться выше – легкий начес станет отличным решением.

Стрижка боб - находка для обладательниц тонких волос.

Это чудо-стрижка, которая может скрыть ушки, визуально вытянуть лицо, а если добавить челку, то скрыть высокий лоб. Но, самое главное, глаза становятся выразительными, а это то, что любят все.

Если вы хотите покрасить волосы – ознакомьтесь с тенденциями на лето, которые ранее собрал Главред.