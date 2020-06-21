В тренды выбилась впечатляющая женская стрижка Bowl Cut из 90-х: фото

Короткая стрижка – самое лучшее, что сейчас можно сделать со своими волосами. И наряду с бобом, который признан самой безопасной стрижкой 2020, можете обратить внимание на еще один потрясающий вариант - очаровательную женскую стрижку шапочка, или как ее еще называют Bowl Cut.

Она вернулась в тренды еще в прошлом году, а именно 2 сентября – именно в тот день знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон разместила в Instagram фото с новой стрижкой, и подписала ее словами "Она вернулась".

Создал эту красоту парикмахер-стилист Шарлиз Терон Адир Абергель.

С тех пор началось победное шествие стрижки шапочка в народные массы и на модный олимп.

К слову, парикмахер совсем недавно выложил в своем Instagram фото Шарлиз Терон с его стрижкой bowl cut. Таким образом, он только подтвердил, что стрижка все еще в тренде.

Более того, Адир Абергель признался, что вдохновила его на этот шедевр величайшая модель всех времен Линда Евангелиста.

"Я был вдохновлен атмосферой вокруг Линды Евангелисты и Питера Линдберга (фотографа – ред.) в начале 90-х годов для новой стрижки Шарлиз", - отметил он.

Таким образом, как видим, стрижка шапочка пришла к нам прямиком из 90-х благодаря светлому и искреннему чувству, которое действительно окрыляет и возрождает то, что, казалось бы, ушло навсегда.

Кроме того, Instagram сегодня завален свежими фотографиями стрижки шапочка 2020 в самых неожиданных вариациях – потому что Bowl Cut позволяет нам расправить крылья и ощутить себя свободными, словно птица, и экспериментировать, потому что уже сложно остановиться.

Мы сегодня с вами поговорим об этом чудо-стрижке, а в нашей фотогалерее – образцы для понимания того, как стригутся женщины во всем мире сегодня.

Женская коротка стрижка шапочка 2020 – на что обратить внимание

Модная стрижка Bowl Cut только на вид очень простая. На самом деле, если вы захотите ее сделать, то доверьтесь исключительно профессиональному мастеру, который обладает чувством стиля и сможет "уловить" именно вашу линию среза – а линия в данному случае решает все.

Вопреки тому, что стрижка шапочка по мере отрастания требует корректировки, не стоит особо переживать – какое-то врем вы сможете укладывать волосы на бок или вверх. Кроме того, волосы можно подкрутить. Также из этой стрижки легко можно перейти в боб. В любом случае, вы получите огромное поле для экспериментов с укладкой, и каждый раз будете выглядеть потрясающе.

Стрижка шапочка — это мягкий контраст объемов "шапочки" и височно-затылочной зоны. Ровный горизонтальный край "шапочки" может располагаться на любом уровне, но наиболее впечатляюще смотрится длина до бровей.

Челка – в идеале должна быть прямой, аккуратной, пробор по центру или волосы просто направлены вперед. Запомните, главное в стрижке шапочка - это гладкая и ровная форма прически. При помощи утюжка и средств для укладки можно получить шикарную прическу.

Кроме того, обратите внимание, что Bowl Cut в интерпретации 2020 — это не ровный срез, а обязательная градуировка в области макушки. Именно благодаря этому получается чудесный объем и совершенная форма. Кстати, стрижка шапочка легко добавит объема тонким волосам.

Женская короткая стрижка шапочка красиво смотрится с мелированием, традиционным или оригинальным окрашиванием.

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Стрижка шапочка – кому подходит

Идеально стрижка подходит обладательницам острого подбородка и нечетко выраженных скул.

Стрижка попочка подходит тем, у кого густые и прямые волосы. Также на эту стрижку могут обратить внимание те, у кого послушные и мягкие волосы, которые при укладке не будут торчать в разные стороны.

Если у вас лицо треугольной или квадратной формы, то пряди добавят объем скулам, скроют слишком большой лоб и красиво обрамят треугольник и квадрат.

Также шапочка отлично уравновешивает лицо грушевидного типа.

Напомним, ранее сообщалось, короткая стрижка чоппи боб, или неспокойный боб (или растрепанный боб), которая появилась в первой половине 1920-х годов – это роскошный вариант для обладательниц тонких волос. Суть стрижки в том, что макушку делают чуть короче, а спереди длина максимум до подбородка. Изюминка стрижки в рваной текстуре, которая умиляет легкой небрежностью, завораживает силой и дарит неповторимое ощущение свободы и легкости.