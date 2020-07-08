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Как им это удается: удивительные секреты красоты итальянок

Итальянские женщины не изменяют своим любимым духам и вариантов "под настроение" у них, как правило, нет. Это не о красоте, а об ощущении себя красивой.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 июля 2020, 04:03
Итальянки делают акцент на увлажнение кожи, а не на макияж / Instagram

Быть итальянкой – это, наверное, потрясающе. Им доступно все самое модное, стильное и, что немаловажно, качественное. А тот факт, что Италия – сердце мировой моды – сразу окутывает все итальянское особенным шармом. Отсюда нам кажется, что итальянские женщины исключительные – словно они уже рождаются невероятно красивыми, ухоженными и уверенными в себе. Ведь они знают чувство меры и несут себя по миру так, словно выглядят на миллион долларов.

Главред попытался понять феномен итальянских женщин и собрал все самые главные секреты красоты жительниц этой солнечной страны.

Конечно, никто не призывает вас превращаться в итальянку или пытаться жить, как они. Но вполне возможно, что какие-то моменты вам придутся по душе и вы захотите и себе такую привычку – она вас точно обогатит и, смеем надеяться, поможет полюбить себя и научит радовать себя.

Уверенны, итальянские женщины вас удивят!

Их узнают по запаху духов

Итальянские женщины не изменяют своим любимым духам и вариантов "под настроение" у них нет. Они выбирают фирменный аромат - тот, который представляет их личность и демонстрирует их яркие черты характера - и идут с ним рядом годами, если не всю свою жизнь. Им важно, чтобы их узнавали по запаху духов, чтобы определенный аромат ассоциировался именно с ними. Конечно, духи - это не о красоте, но это об ощущении себя красивой и уникальной.

Увлажнение тела для них важно

Итальянские женщины особо не заморачиваются с макияжем, но они не жалеют время на уход за телом после купания – они его увлажняют. Они убеждены, что ежедневное увлажнение - это лучший способ избежать видимых признаков старения и сохранить упругость кожи. Это секрет их молодости, и он действительно работает. Кроме того, они используют для увлажнения оливковое масло – делают маски для лица, втирают его в тело и даже волосы. В маски они добавляют цитрусовые, которые отлично осветляют цвет лица.

Нет толстым слоям пудры

Итальянские женщины не увлекаются макияжем настолько, чтобы превращать лицо в художественный объект. Они не наслаивают тоннами пудру и тональный крем. Итальянские женщины заботятся о коже своего лица, поэтому стараются не забивать поры и не издеваются над лицом. Их максимум - это тонированный увлажняющий крем и база с эффектом естественного сияния.

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Итальянки не сидят на диетах

Итальянские женщины обожают свою кулинарную культуру и не отказываются от пасты, сыра, мороженого, пиццы и вина. Правда, для них имеет значение размер порции – обычно они останавливаются на одной порции, и никогда не выбирают и мороженое, и вино – а только что-то одно в качестве десерта. Итальянки всегда в движении и не боятся много ходить и бегать - все для поддержания здорового образа жизни, в который они верят.

Новинки косметики обходят стороной

В отличие от наших женщин, которые сразу после появления какого-то косметического продукта пытаются его попробовать (главное, быть первой, а последствия не важны), итальянки никогда не будут экспериментировать. Как правило, они предпочитают натуральные продукты, которые работают на них годами. Они считают, что последовательность продуктов, которые используются, - это самое лучшее для кожи.

Они берегут свои брови

Итальянские женщины не извращаются над своими бровями и воздерживаются от чрезмерного выщипывания. Для итальянок брови являются центральным элементом лица, поэтому для них чем меньше, тем лучше. А для того, чтобы брови выглядели густыми и красивыми, они используют карандаш, чтобы заполнить пробелы.

Читайте такжеКак сделать красивые брови дома: простые советы по коррекции - фотоНапомним, ранее сообщалось, китайские женщины твердо верят в то, что для улучшения кровообращения нужно делать массаж всего тела. Но особенно важно делать массаж лица - он довольно популярен в китайской культуре, ведь позволяет уменьшить отечность и способствует регенерации клеток.

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