Выглядеть всегда на 20: главные секреты красоты китаянок

Китайские женщины делают специальные маски для лица от морщин / Instagram

О безупречной фарфоровой коже и стройной фигуре китайских женщин ходят легенды. Но за этим всем стоят не косметические средства и чудо-пилюли, которые дарят молодость. Китайские женщины ежедневно выполняют множество ритуалов, которые позволяют им выглядеть потрясающе всегда.

Главред собрал для вас самые главные секреты красоты китайских женщин - уверенны, они вас удивят и даже вдохновят на то, что захотите тоже так жить, чтобы выглядеть всегда на 20 лет.

Даже не сомневайтесь, что ключевой секрет – в образе жизни и привычках. Если вы мало спите, пьете газировки, много нервничаете и практически не уделяете времени себе - за исключением ежедневных привычных косметических процедур, то вряд ли организм, и, как следствие, кожа, будут радовать вас. Кроме того, крайне важно питание. К примеру, включите в свой рацион сою и грибы. Хорошая диета является основой для здоровой и сияющей кожи. 65-75 процентов вашего тела - ваша еда.

Для того, чтобы выглядеть моложе, у вас дома есть все необходимое.

Не верите?

Зеленый чай против старения

Китайские женщины пьют много чая. А зеленый чай, как известно, богат катехинами, является антиоксидантом и обладает антивозрастными свойствами. Кроме того, зеленый чай укрепляет иммунную систему для долголетия и здоровья. При этом крайне важно правильно заварить напиток – нужно залить листья горячей водой и дать чаю настояться 2-3 минуты.

Рис для красивого цвета лица

Китайские женщины используют рисовую воду, чтобы тонизировать свою кожу и улучшить цвет лица. Просто замочите неочищенный рис в миске с водой и хорошо перемешайте, пока вода не станет молочно-белой. Храните эту воду в холодильнике и используйте ее в качестве тонера с ватным тампоном. Это хорошее средство для ухода за лицом не за все деньги мира. Кстати, эту воду можно хранить не более 4 дней, затем ее следует заменить.

Яйца против морщин

Китайские красавицы имеют мягкую, гладкую и упругую кожу. Они делают маски для лица из яичных белков, чтобы сохранить кожу лица сияющей и подтянутой. Яичные белки являются вяжущими, благодаря чему кожа становится упругой. Хорошо взбейте яичный белок, и нанесите смесь на лицо – держите, пока не высохнет. Потом смойте маску прохладной водой – примерно через 20 минут.

Массаж лица - обязательный

Китайские женщины твердо верят в то, что для улучшения кровообращения нужно делать массаж всего тела. Но особенно важно делать массаж лица - он довольно популярен в китайской культуре, ведь позволяет уменьшить отечность и способствует регенерации клеток.

Как сделать китайский массаж лица?

Запомните, массаж лица нужно повторять каждые 15 дней – тогда будет от него польза и заметный эффект.

Начните с уха и двигайтесь к ключице. Потрите вверх круговыми движениями. Только не нужно растягивать кожу – следите за руками! Потом двигайтесь к подбородку и челюсти. Далее массажируйте всю область лица движениями вверх. Никогда не тяните вниз.

Для снятия отечности под глазами используйте безымянный палец – только аккуратно, ведь под глазами очень нежная кожа. Если будете вытягивать кожу, то быстро появятся морщины.

Читайте такжеТоп-3 омолаживающих маски для лица дома с эффектом минус 10 летНапомним, ранее сообщалось, яичная маска - самая простая и эффективная маска от выпадения волос в домашних условиях. Яйца богаты белком и витаминами группы В. Эти питательные вещества полезны для поддержания здоровья ваших волос. Исследование показало, что яичный желток может стимулировать рост волос.