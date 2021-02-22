Как правильно сушить волосы: секреты, которые должны знать все

Не нужно мыть волосы перед сном / Instagram

Еще в детстве многие из нас "впитали" на всю жизнь некоторые привычки по уходу за собой, которые непонятно кто и когда нам навязал. Это касается, в том числе, и волос: даже сейчас в эпоху гаджетов, когда информации доступна, женщины продолжают делать ошибки.

Бесспорно, цель у всех одна – красивые волосы. Роскошная шевелюра способна на чудеса и вытягивает любой образ – поэтому важно следить за ее состоянием, и помнить – что уход – это не раз в два месяца пойти к парикмахеру и подстричь кончики. Нужно еще, например, несколько раз в неделю мыть волосы сырым яйцом – в нашем материале Почему волосы нужно мыть сырым яйцом можете подробнее об этом узнать.

Но есть ошибки в уходе за волосами, которые допускать стыдно, и они касаются самых простых ежедневных процедур. О том, как правильно сушить волосы, должны знать все, и сегодня об этом мы вам расскажем.

Как правильно сушить волосы

Не используйте полотенце

Это кажется вполне естественно – выйти из душа и обернуть волосы полотенцем. Но если вы не хотите, чтобы ваши волосы спутались и начали виться, лучше этого не делать. Лучше промокните волосы старой или ненужной футболкой – это сделает их гладкими. А потом аккуратно выдавите остатки воды, чтобы волосы больше не были мокрыми.

Не игнорируйте средства для укладки волос

Даже если после душа вы сушите волосы естественным путем (без фена), то это не значит, что вы не должны с ними ничего делать. Заблуждаются те, кто думает, что сушка волос на воздухе должна быть ленивой. Нужно нанести немного геля на волосы, пока они высыхают, и при этом аккуратно взбить волосы руками для придания текстуры. Это поможет красиво уложить волосы, добавит им объем и уменьшит растрепанность.

Не играйте со своими волосами

Да, порой у нас не хватает терпения, и мы бесконечно проводим руками по волосам – гладим их и теребим. Но этого делать не нужно, как и усиленно расчесывать, пока они сохнут. Дело в том, что это вызовет завивание волос.

Читайте также Самые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фотоНе забывайте укладывать волосы

Можно вымыть волосы, нанести немного средства для укладки и все – прическа готова. Но для того, чтобы после естественной сушки ваши длинные волосы выглядели еще лучше, соберите их в тугой пучок, когда они станут влажными. Потом, когда волосы полностью высохнут, отпустите пучок и слегка расчешите волосы пальцами – получите потрясающие волны. Также можно заплетать волосы в две косы по мере их высыхания – если, конечно, хотите получить волны.

Не мойте волосы перед сном

Если хотите, чтобы ваши волосы выглядели красиво после естественной сушки, не мойте голову перед сном. Когда вы спите, ваши волосы могут спутаться, после чего с утра вы травмируете волосы во время расчесывания, а сами волосы вас не впечатлят.

Как правильно сушить волосы феном

Если ждать, пока волосы высохнут естественно, вы не можете, то постарайтесь соблюдать эти рекомендации во время сушки феном: