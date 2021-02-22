УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Как правильно сушить волосы: секреты, которые должны знать все

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 февраля 2021, 04:33

Даже если после душа вы сушите волосы естественным путем, то это не значит, что вы не должны с ними абсолютно ничего делать.

Не нужно мыть волосы перед сном / Instagram

Еще в детстве многие из нас "впитали" на всю жизнь некоторые привычки по уходу за собой, которые непонятно кто и когда нам навязал. Это касается, в том числе, и волос: даже сейчас в эпоху гаджетов, когда информации доступна, женщины продолжают делать ошибки.

Бесспорно, цель у всех одна – красивые волосы. Роскошная шевелюра способна на чудеса и вытягивает любой образ – поэтому важно следить за ее состоянием, и помнить – что уход – это не раз в два месяца пойти к парикмахеру и подстричь кончики. Нужно еще, например, несколько раз в неделю мыть волосы сырым яйцом – в нашем материале Почему волосы нужно мыть сырым яйцом можете подробнее об этом узнать.

Но есть ошибки в уходе за волосами, которые допускать стыдно, и они касаются самых простых ежедневных процедур. О том, как правильно сушить волосы, должны знать все, и сегодня об этом мы вам расскажем.

Как правильно сушить волосы

Не используйте полотенце

Это кажется вполне естественно – выйти из душа и обернуть волосы полотенцем. Но если вы не хотите, чтобы ваши волосы спутались и начали виться, лучше этого не делать. Лучше промокните волосы старой или ненужной футболкой – это сделает их гладкими. А потом аккуратно выдавите остатки воды, чтобы волосы больше не были мокрыми.

Не игнорируйте средства для укладки волос

Даже если после душа вы сушите волосы естественным путем (без фена), то это не значит, что вы не должны с ними ничего делать. Заблуждаются те, кто думает, что сушка волос на воздухе должна быть ленивой. Нужно нанести немного геля на волосы, пока они высыхают, и при этом аккуратно взбить волосы руками для придания текстуры. Это поможет красиво уложить волосы, добавит им объем и уменьшит растрепанность.

Не играйте со своими волосами

Да, порой у нас не хватает терпения, и мы бесконечно проводим руками по волосам – гладим их и теребим. Но этого делать не нужно, как и усиленно расчесывать, пока они сохнут. Дело в том, что это вызовет завивание волос.

Читайте такжеСамые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фотоНе забывайте укладывать волосы

Можно вымыть волосы, нанести немного средства для укладки и все – прическа готова. Но для того, чтобы после естественной сушки ваши длинные волосы выглядели еще лучше, соберите их в тугой пучок, когда они станут влажными. Потом, когда волосы полностью высохнут, отпустите пучок и слегка расчешите волосы пальцами – получите потрясающие волны. Также можно заплетать волосы в две косы по мере их высыхания – если, конечно, хотите получить волны.

Не мойте волосы перед сном

Если хотите, чтобы ваши волосы выглядели красиво после естественной сушки, не мойте голову перед сном. Когда вы спите, ваши волосы могут спутаться, после чего с утра вы травмируете волосы во время расчесывания, а сами волосы вас не впечатлят.

Как правильно сушить волосы феном

Если ждать, пока волосы высохнут естественно, вы не можете, то постарайтесь соблюдать эти рекомендации во время сушки феном:

  • Не держите фен слишком близко – расстояние от фена до волос должно быть минимум 15 см;
  • Не пытайтесь сушить мокрые волосы – в идеале сушить феном можно только влажные волосы;
  • Не старайтесь высушить волосы до последней "капли" влаги.
  • Во время сушки волос используйте насадки для укладки, а не просто раздувайте волосы в разные стороны, ведь в результате вам нужна красива прическа, а не хаос на голове.

волосы укладки волос прически 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Как правильно сушить волосы: секреты, которые должны знать все». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан ДиорВ моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакетШакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-летоНеобычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле провансВ моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-летоНеобыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето
Следующий материал

Последние новости

06:02
Генерал предупредил о планах РФ по захвату новых территорий Украины
05:30
Какой вид спорта опасен для людей с высоким давлением - ответ ученых Видео
04:57
Дело Навального грозит Кремлю разрывом отношений с Европой и дворцовым переворотом – журналист Видео
04:33
Как правильно сушить волосы: секреты, которые должны знать все Видео
03:49
Дипломат предупредил об угрозе битвы за Кремль для Украины Видео
Реклама
03:10
Украину разогреет до +14 градусов: синоптик назвала самые теплые регионы Видео
02:40
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
02:04
Инфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины Видео
01:36
Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск Видео
00:55
Всплыли неожиданные детали о дачах Путина в захваченном Крыму Видео
00:19
О какой болезни сигнализируют сосуды-"звездочки" на теле Видео
21 февраля, воскресенье
23:57
"Девушка с собачкой" и глава миграционной службы похвастались парными тату Видео
23:26
Эпидемиолог США рассказал, когда люди откажутся от ношения масок Видео
23:00
В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс Фото
22:50
Катастрофа самолета МАУ: в МИД Украины возмущены действиями Ирана Видео
22:12
На Европу надвигаются опасные "желтые облака" из Сахары Видео
22:05
Украинцев предупредили о возвращении суровой зимы с морозами до -21 градуса Видео
21:37
Кива резко высказался о санкциях против Медведчука и Марченко Видео
21:15
Совместный проект создателей Dark Souls и Игры престолов может выйти уже совсем скоро Видео
21:06
Россия объявила о новых наступательных военных маневрах в Крыму Видео
Реклама
21:02
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии, людей эвакуировали
20:49
В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину Видео
20:21
Во Львове вор замуровался в снег, скрываясь от полиции после кражи Видео
20:13
Ученые поведали, почему очкарики реже заражаются коронавирусом
19:52
Попавший под санкции нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу — СМИ Видео
19:42
Резкое потепление и морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю Видео
19:29
У Байдена объявили планы о серьезном ударе по России Видео
19:25
На рынке краудфандинга новый игрок – Amazon
19:17
Известный режиссер обругал Петросяна за уровень юмора Видео
18:59
В учебнике по истории Украины нашли пропаганду "русского мира" Видео
18:51
В Слуге народа оценили санкции против кума Путина и не исключили "посадки" нардепов Видео
18:45
В России назвали условие, при котором Кремль заставят освободить Навального Видео
18:37
Каспаров объяснил причины диктаторского поведения Путина Видео
18:30
Модный бренд Виктории Бекхэм понес колоссальные убытки
17:55
Blizzard приготовила приятный подарок для своих фанатов Видео
17:55
Украинцам пообещали вакцину от COVID-19 и рассказали, где ждать прививку
17:53
Дипломат объяснил разрешение Украины летать авиации НАТО над Крымом Видео
17:26
"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину Видео
16:58
Подоляк жестко раскритиковал Марченко с Медведчуком и упрекнул Порошенко
16:44
Как установить Clubhouse на Android: пошаговая инструкция
Реклама
16:37
Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска Видео
16:13
В Слуге народа рассказали о действиях Рады по делу Шария Видео
15:51
Галкин спел Rammstein и голый сплясал на подоконнике Видео
15:40
Тихановская подвергла критике ЕС из-за ситуации с режимом Лукашенко Видео
15:35
Королевская битва Fortnite продолжает пополняться знаменитыми героями Видео
15:12
Биолог предупредил украинцев о больших проблемах после изменения климата Видео
15:09
Зеленский ввел санкции против крымского вуза: в университете нагло ответили Видео
14:58
В ЕС раскрыли детали новых санкций против РФ из-за Навального Видео
14:53
Израиль тайно купит для Сирии вакцину Спутник V у России – The New York Times
14:27
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 приехал в Украину
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять