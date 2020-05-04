Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото

Маникюр очень чувствительный и капризный, особенно это заметно, когда меняются времена года. Но не только. Бывает так, что какая-то знаменитая актриса, модель или певица разместит в соцсетях фото или выйдет в люди и станет объектом внимания фотографов – и все, уже на следующий день все делают такой же маникюр, как у любимой звезды.

Но, как правило – маникюр долго не живет, да и нет смысла постоянно создавать одинаковый дизайн ногтей. Хотя бывают исключения, никто и не спорит.

Так вот, на карантине многие из нас научились создавать настоящие шедевры на ногтях, наконец, попробовали то, что в силу определенных обстоятельств или убеждений было под запретом или казалось недоступным. Это очень полезно – для души – реализовывать то, что было отложено на заветное "потом". Через ногти многие из нас выплеснули свои эмоции, рассказали миру о своих мечтах и желаниях и выразили свое отношение к происходящему.

Теперь пришло время создавать дома самый красивый маникюр на лето 2020, да и карантин не вечен, а лето, смеем надеяться, у нас никто не украдет. Все, что вам понадобится – немного уверенности в себе и воображения. Не бойтесь выходить за рамки трендов – все, что вы нарисуете на своих ногтях, имеет право на жизнь, ведь это самый настоящий, живой маникюр. Кроме того, только так вы сможете отточить мастерство.

Главред собрал самые главные тренды летнего маникюра 2020 в домашних условиях – в нашей фотогалерее - образцы дизайна ногтей. Рисуйте, вдохновляйтесь и радуйтесь жизни, она прекрасна!

Модный летний маникюр 2020 - тренды

Маникюр с сухоцветами

Нас убеждали в том, что цветы на всех ногтях – это ужас и старомодно. Возможно, так было раньше. Но маникюр 2020 лето усеян цветами – сухими, миниатюрными и невероятно красивыми. В зависимости от того, на каком уровне ваше мастерство – вы можете на ногтях, покрытых прозрачным лаком, нарисовать крохотные цветы, или приклеить сухоцветы (по принципу фольги) и зафиксировать их несколькими слоями прозрачного лака, или сделать нежный маникюр гель лаком с цветами сухоцветами, которые застыли внутри. Ногти с сухоцветами – это маленький шедевр, на который хочется смотреть вечно.

Французский маникюр, как же без него!

Те, кто в восторге от френча, заметили, что весной полоска у края ногтя была тоненькой – классика, но более минималистичная. А вот французский маникюр лето 2020 – это прозрачная основая, более широкие полоски, но, внимание, не белые – а цветные. Если вы достаточно смелы, тогда выбирайте лаки более ярких оттенков, если хотите более спокойный френч – тогда полоски покрывайте пастельными оттенками желтого, оранжевого, синего, голубого, розового и зеленого.

Тучки на ногтях

Стильный маникюр с облаками выбился в тренды совершенно неожиданно и заслуживает нашего внимания. Наверное, облака стали нам очень родными, это та привычная картина, которую мы наблюдаем в окно, сидя дома. В зависимости от того, какое небо вы хотите нарисовать – такую основу и создавайте. А облака рисовать легко – понадобится ватная палочка, белый лак и капелька серого – для создания теней. Такой маникюр не может не получится – любые тучи имеют право на жизнь.

Читайте такжеМаникюр весна 2020 новинки: бабочки на ногтях и маникюр фуксия - фотоНапомним, ранее сообщалось, вырвался в народные тренды удивительный маникюр одуванчик. Одуванчиков много не бывает, поэтому можете нарисовать на безымянном ноготке одуванчик, а можете усыпать ими все ногти.