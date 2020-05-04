УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 мая 2020, 06:34

Пришло время создавать дома самый красивый маникюр на лето 2020, да и карантин не вечен, а лето, смеем надеяться, у нас никто не украдет.

  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram

Маникюр очень чувствительный и капризный, особенно это заметно, когда меняются времена года. Но не только. Бывает так, что какая-то знаменитая актриса, модель или певица разместит в соцсетях фото или выйдет в люди и станет объектом внимания фотографов – и все, уже на следующий день все делают такой же маникюр, как у любимой звезды.

Но, как правило – маникюр долго не живет, да и нет смысла постоянно создавать одинаковый дизайн ногтей. Хотя бывают исключения, никто и не спорит.

Так вот, на карантине многие из нас научились создавать настоящие шедевры на ногтях, наконец, попробовали то, что в силу определенных обстоятельств или убеждений было под запретом или казалось недоступным. Это очень полезно – для души – реализовывать то, что было отложено на заветное "потом". Через ногти многие из нас выплеснули свои эмоции, рассказали миру о своих мечтах и желаниях и выразили свое отношение к происходящему.

Теперь пришло время создавать дома самый красивый маникюр на лето 2020, да и карантин не вечен, а лето, смеем надеяться, у нас никто не украдет. Все, что вам понадобится – немного уверенности в себе и воображения. Не бойтесь выходить за рамки трендов – все, что вы нарисуете на своих ногтях, имеет право на жизнь, ведь это самый настоящий, живой маникюр. Кроме того, только так вы сможете отточить мастерство.

Главред собрал самые главные тренды летнего маникюра 2020 в домашних условиях – в нашей фотогалерее - образцы дизайна ногтей. Рисуйте, вдохновляйтесь и радуйтесь жизни, она прекрасна!

Модный летний маникюр 2020 - тренды

Маникюр с сухоцветами

Нас убеждали в том, что цветы на всех ногтях – это ужас и старомодно. Возможно, так было раньше. Но маникюр 2020 лето усеян цветами – сухими, миниатюрными и невероятно красивыми. В зависимости от того, на каком уровне ваше мастерство – вы можете на ногтях, покрытых прозрачным лаком, нарисовать крохотные цветы, или приклеить сухоцветы (по принципу фольги) и зафиксировать их несколькими слоями прозрачного лака, или сделать нежный маникюр гель лаком с цветами сухоцветами, которые застыли внутри. Ногти с сухоцветами – это маленький шедевр, на который хочется смотреть вечно.

Французский маникюр, как же без него!

Те, кто в восторге от френча, заметили, что весной полоска у края ногтя была тоненькой – классика, но более минималистичная. А вот французский маникюр лето 2020 – это прозрачная основая, более широкие полоски, но, внимание, не белые – а цветные. Если вы достаточно смелы, тогда выбирайте лаки более ярких оттенков, если хотите более спокойный френч – тогда полоски покрывайте пастельными оттенками желтого, оранжевого, синего, голубого, розового и зеленого.

Тучки на ногтях

Стильный маникюр с облаками выбился в тренды совершенно неожиданно и заслуживает нашего внимания. Наверное, облака стали нам очень родными, это та привычная картина, которую мы наблюдаем в окно, сидя дома. В зависимости от того, какое небо вы хотите нарисовать – такую основу и создавайте. А облака рисовать легко – понадобится ватная палочка, белый лак и капелька серого – для создания теней. Такой маникюр не может не получится – любые тучи имеют право на жизнь.

Читайте такжеМаникюр весна 2020 новинки: бабочки на ногтях и маникюр фуксия - фотоНапомним, ранее сообщалось, вырвался в народные тренды удивительный маникюр одуванчик. Одуванчиков много не бывает, поэтому можете нарисовать на безымянном ноготке одуванчик, а можете усыпать ими все ногти.

маникюр маникюр 2020 летний маникюр 2020 тренды френч французский маникюр
Сейчас вы просматриваете новость «Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:56
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 4 мая
06:54
Ситуация катастрофическая: почему врачи выходят на протесты мнение
06:34
Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото Фото
06:03
"На грани взрыва": большая встряска у Украины еще впереди
05:30
Похмелье после майских: ученые назвали простое средство, как поправить здоровье
05:02
Панический спрос на валюту: эксперты спрогнозировали курс доллара в мае
04:25
Женская обувь 2020 лето – в моду вернулись сандалии из 1960-х: фото Фото
03:46
Почему нельзя чихать с закрытым ртом - медики шокировали ответом
03:01
Гнать в шею коронавирус: Комаровский назвал простой способ защиты от COVID-19
02:17
Украину ждут 10 лет засух и ураганов: климатолог напугала жутким прогнозом
01:38
Нехватка витамина бьет наповал: ученые нашли новую опасность Covid-19
01:15
Медоносные пчелы умирают от болезни, похожей на Covid-19
00:56
Подлая ловушка коронавируса: вирусолог назвала "лазейку" в иммунитете Видео
00:19
День Звездных войн и пожарных: какой праздник 4 мая и что делать Видео
03 мая, воскресенье
23:58
В Эпицентре после скандала перестали продавать строительные материалы
23:39
В Черкассах на улицы вывели Нацгвардию и военную технику
23:20
В Украине за рулем автомобиля умер известный тренер
23:08
Ученые назвали главные признаки долголетия
22:46
Черкассы отменили карантин: медики города выступили против мэра Бондаренко
22:33
Коронавирус в Украине и мире - сколько человек умерли и заболели на 3 мая Видео
22:00
Операции не было: всплыли новые подробности о состоянии Ким Чен Ына
21:54
Открылись кафе, люди без масок: Одесса массово нарушает карантин Видео
21:32
Ром и пепси-кола: ученые узнали, как побороть жуткое похмелье
20:57
В Одесской области строят живописный город-курорт на 80 отелей
20:51
"Есть доказательства": Госсекретарь США набросился на Китай из-за коронавируса
20:15
Уханьская зараза вернется: в НАТО назвали сроки второй вспышки Covid-19
20:00
"Буду готовить для врачей": Тищенко готов оплатить штраф за работу Велюра в карантин
19:39
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: желанный шанс и важная находка Видео
19:35
Россия бьет рекорды по коронавирусу: Путин решился на отчаянный шаг
19:01
Нах*й карантин: еще один мэр поддержал Черкассы
18:55
Дипломат предложил пророссийскому экс-канцлеру Шредеру пари о Крыме
18:50
Золота Дзига 2020: смотреть онлайн церемонию вручения наград - полное видео Видео
18:43
Ревизор впервые выгнали с кухни ресторана - что скрывают владельцы Видео
18:27
Китайские ученые сделали тревожное открытие по китайской хвори
18:17
Facebook наказал Поклонскую по запросу Украины
17:58
"Полная жесть": Гончарук ошарашил правдой о борьбе с коррупцией Видео
17:30
Угрожал насилием: в России пьяный дебошир набросился на врачей Видео
17:24
Шмыгаль персонально разрешил работать Эпицентру еще в марте
16:55
Уничтожить заразу в зародыше: медики рассказали, как безошибочно выявить коронавирус
16:28
"Вечный карантин": в Минздраве огорошили неожиданным заявлением
16:15
Мода 2020 лето - в моде женские пиджаки и жакеты в стиле 80-х: фото Фото
15:51
"Пир во время чумы": вирусолог распек Лукашенко за парад 9 мая Видео
15:30
Гроза Луческу: турецкий гранд нацелился на экс-тренера Динамо
14:50
Град и шквалы с грозами: синоптик напугала украинцев резким похолоданием
14:22
Экс-министр культуры Бородянский стал "врагом прессы": подробности
14:09
Беларусь гостеприимна к коронавирусу: много больных, зато парад будет Видео
13:35
Скандальный мэр Черкасс рассказал, как помогал Зеленскому победить на выборах
13:23
"План Б": что будет, если вакцина от коронавируса не появится Видео
12:55
Радикальная защита: Комаровский рассказал, что спасет от коронавируса Видео
12:31
"Никогда не вернет Украине": экс-канцлер Германии оскандалился заявлением о Крыме
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять