Окрашивание волос хной – плюсы, минусы и почему ее ненавидят парикмахеры

Хна – доступный и безопасный способ покрасить волосы в домашних условиях, говорят одни. После хны цвет волос сменить нельзя, только отрезать, говорят другие. Хна лечит волосы, говорят третьи. А есть еще и те, кто скажет вам, что, меняя цвет волос, меняете судьбу, поэтому волосы вообще лучше не красить.

Честно говоря, мифов и легенд о хне хватает. Далеко ходить не надо – у всех наверняка есть подруги или знакомые, которые красили волосы хной, а потом свой опыт – удачный или не очень – навязывают другим.

Кроме того, в интернете можно найти массу отзывов на любой вкус и цвет, и если вы колеблетесь, то поверите тому, на кого попадете в первую очередь. Но если вы зашли на эту страницу, то наверняка еще не решили, стоит ли красить волосы хной. Или вы хотите узнать, вредно или полезно окрашивание волос хной, и есть ли противопоказания? Ответы на эти и другие вопросы, а также о плюсах и минусах окрашивания волос хной читайте ниже.

Также Главред собрал фотогалерею самых свежих вариантов окрашивания волос хной - посмотрите обязательно, возможно, вам понравится оттенок волос, и вы захотите создать такую красоту у себя на голове. И помните: не стоит слишком преувеличивать значение волос, а эксперименты – это всегда хорошо, так или иначе – опыт бесценный!

Окрашивание волос хной – все, что нужно знать

Что такое хна и какие у нее свойства?

Всем известная хна – это уникальная краска из высушенных листьев кустарника лавсонии, который растет в зонах жаркого и сухого климата, преимущественно в Индии, Судане и Египте. Краска недорогая, обычно в магазинах косметики ее можно найти на самых нижних полках.

Хна для окрашивания волос / Instagram

После окрашивания хной волосы обретают медный цвет и красивый блеск. При этом тонкие волосы становятся жестче и кажутся гуще, а густые волосы – пышнее. Обратите внимание, что настоящая хна дает только рыжий цвет. Все остальные варианты – не более, чем желание производителей заработать.

Почему парикмахеры не любят тех, кто красит волосы хной?

Вы должны быть готовы к тому, что если вдруг вы захотите изменить цвет волос, который вы получили после окрашивания хной, то парикмахер вам может отказать или возьмется за дело неохотно.

Почему так происходит?

Проблема в том, что смыть хну сложно. Молекулы хны слишком сильно цепляются за чешуйки волос, проникают под них и приподнимают. В результате чешуйки уже не могут плотно прилегать, они не закрываются, волосы постепенно теряют влагу, становятся пористыми, сухими.

Окрашивание волос хной / Instagram

К слову, обычная краска для волос проникает в структуру волос без открытия чешуек.

Так вот, когда с такими волосами, в которых полно пустых "карманчиков", вы приходите к парикмахеру, то перед ним стоит нелегкая задача – как вымыть краску так, чтобы не испортить волосы, которые уже разрушены, ведь чешуйки открыты.

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Окрашивание волос хной – сколько держится цвет?

Ошибочное мнение, что раз хна – натуральная краска, то красить волосы можно, когда угодно. Чем чаще вы будете красить волосы, тем хуже они станут.

Поэтому хной можно красить волосы не чаще, чем раз в два месяца. Не слушайте тех, кто скажет вам, что он всю жизнь красил волосы хной довольно часто, и ничего – они живы.

Есть еще такая схема окрашивания волос хной – она основана на том, какие у вас волосы:

Если волосы жирные, то окрашивать их хной рекомендуют каждые две недели;

Если волосы густые или сухие – тогда можно их красить раз в месяц;

Тонкие или поврежденные волосы – промежуток между окрашиваниями должен быть минимум 2 месяца.

Какие оттенки окрашивания хной можно получить?

Если проявить немного фантазии, а точнее, смешать несколько ингредиентов, то можно получить интересные оттенки волос.

Легкая рыжина. Хну разводят на основе отвара цветов ромашки. Затем добавляют немного куркумы.

Каштановый. В раствор для приготовления хны добавляют 5 столовых ложек кофе на стакан и заваривают.

Золотой. Чтобы получить волосы оттенка золото, идеальной добавкой станет шафран или лимонный сок.

Окрашивание волос хной / Instagram

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Плюсы хны

Ускоряет рост локонов.

Дает насыщенный и стойкий цвет.

Помогает избавиться от перхоти и различных заболеваний кожи головы.

Лечит поврежденные после обычной покраски волосы, но не ранее, чем через несколько недель после самого окрашивания.

Не вызывает аллергических реакций.

Делает волосок более плотным.

Делает шевелюру блестящей и гладкой.

Снижает ломкость прядей.

Минусы хны

Иногда после окрашивания результат разочаровывает. И цвет абсолютно не тот, и волосы вдруг стали сухими, безжизненными и очень ломкими. Виной всему - неправильное использовании хны.

Хной можно окрашивать только натуральные волосы. Уже окрашенные волосы в сочетании с хной могут создать ужас на голове.

Если появится желание поменять цвет, нужно будет ждать, пока волосы отрастут – выше мы говорили о том, что чешуйки на волосах открыты.

Невозможно предугадать результат. Имеет значение исходный цвет волос, время окрашивания и количество порошка. Без опыта можно найти проблемы на свою голову.

Окрашивание волос хной очень неудобное. По крайней мере, так гласят многочисленные отзывы. Кроме того, хна не вымывается – частицы порошка постепенно будут осыпаться с сухих чистых волос.

Неприятный запах. Окрашенные волосы хной первое время имеют не очень приятный и характерный запах.

Кому нельзя красить волосы хной?

Чтобы потом не переживать, что вы испортили волосы, и не жаловаться на то, что хна – это ужас, узнайте, не противопоказана ли хна для вас.

А противопоказания такие:

Уже окрашенные волосы обычной краской;

У вас химическая завивка;

У вас примерно 30-40% седых волос;

Ваши волосы уже повреждены и секутся кончики;

Если вы планируете красить волосы обычной краской.

Окрашивание волос хной / Instagram

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Обдумайте все, взвесьте все За и Против. А о том, как правильно покрасить волосы хной, мы расскажем вам в следующий раз.