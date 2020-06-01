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Окрашивание волос хной – плюсы, минусы и почему ее ненавидят парикмахеры

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 июня 2020, 05:56

В магазинах косметики хну можно найти на самых нижних полках, она дешевая и уже обросла мифами.

  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram
  • Окрашивание волос хной Instagram

Хна – доступный и безопасный способ покрасить волосы в домашних условиях, говорят одни. После хны цвет волос сменить нельзя, только отрезать, говорят другие. Хна лечит волосы, говорят третьи. А есть еще и те, кто скажет вам, что, меняя цвет волос, меняете судьбу, поэтому волосы вообще лучше не красить.

Честно говоря, мифов и легенд о хне хватает. Далеко ходить не надо – у всех наверняка есть подруги или знакомые, которые красили волосы хной, а потом свой опыт – удачный или не очень – навязывают другим.

Кроме того, в интернете можно найти массу отзывов на любой вкус и цвет, и если вы колеблетесь, то поверите тому, на кого попадете в первую очередь. Но если вы зашли на эту страницу, то наверняка еще не решили, стоит ли красить волосы хной. Или вы хотите узнать, вредно или полезно окрашивание волос хной, и есть ли противопоказания? Ответы на эти и другие вопросы, а также о плюсах и минусах окрашивания волос хной читайте ниже.

Также Главред собрал фотогалерею самых свежих вариантов окрашивания волос хной - посмотрите обязательно, возможно, вам понравится оттенок волос, и вы захотите создать такую красоту у себя на голове. И помните: не стоит слишком преувеличивать значение волос, а эксперименты – это всегда хорошо, так или иначе – опыт бесценный!

Окрашивание волос хной – все, что нужно знать

Что такое хна и какие у нее свойства?

Всем известная хна – это уникальная краска из высушенных листьев кустарника лавсонии, который растет в зонах жаркого и сухого климата, преимущественно в Индии, Судане и Египте. Краска недорогая, обычно в магазинах косметики ее можно найти на самых нижних полках.

Хна для окрашивания волос / Instagram

После окрашивания хной волосы обретают медный цвет и красивый блеск. При этом тонкие волосы становятся жестче и кажутся гуще, а густые волосы – пышнее. Обратите внимание, что настоящая хна дает только рыжий цвет. Все остальные варианты – не более, чем желание производителей заработать.

Почему парикмахеры не любят тех, кто красит волосы хной?

Вы должны быть готовы к тому, что если вдруг вы захотите изменить цвет волос, который вы получили после окрашивания хной, то парикмахер вам может отказать или возьмется за дело неохотно.

Почему так происходит?

Проблема в том, что смыть хну сложно. Молекулы хны слишком сильно цепляются за чешуйки волос, проникают под них и приподнимают. В результате чешуйки уже не могут плотно прилегать, они не закрываются, волосы постепенно теряют влагу, становятся пористыми, сухими.

Окрашивание волос хной
Окрашивание волос хной / Instagram

К слову, обычная краска для волос проникает в структуру волос без открытия чешуек.

Так вот, когда с такими волосами, в которых полно пустых "карманчиков", вы приходите к парикмахеру, то перед ним стоит нелегкая задача – как вымыть краску так, чтобы не испортить волосы, которые уже разрушены, ведь чешуйки открыты.

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Окрашивание волос хной – сколько держится цвет?

Ошибочное мнение, что раз хна – натуральная краска, то красить волосы можно, когда угодно. Чем чаще вы будете красить волосы, тем хуже они станут.

Поэтому хной можно красить волосы не чаще, чем раз в два месяца. Не слушайте тех, кто скажет вам, что он всю жизнь красил волосы хной довольно часто, и ничего – они живы.

Есть еще такая схема окрашивания волос хной – она основана на том, какие у вас волосы:

  • Если волосы жирные, то окрашивать их хной рекомендуют каждые две недели;
  • Если волосы густые или сухие – тогда можно их красить раз в месяц;
  • Тонкие или поврежденные волосы – промежуток между окрашиваниями должен быть минимум 2 месяца.

Какие оттенки окрашивания хной можно получить?

Если проявить немного фантазии, а точнее, смешать несколько ингредиентов, то можно получить интересные оттенки волос.

Легкая рыжина. Хну разводят на основе отвара цветов ромашки. Затем добавляют немного куркумы.

Каштановый. В раствор для приготовления хны добавляют 5 столовых ложек кофе на стакан и заваривают.

Золотой. Чтобы получить волосы оттенка золото, идеальной добавкой станет шафран или лимонный сок.

Окрашивание волос хной
Окрашивание волос хной / Instagram

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Плюсы хны

  • Ускоряет рост локонов.
  • Дает насыщенный и стойкий цвет.
  • Помогает избавиться от перхоти и различных заболеваний кожи головы.
  • Лечит поврежденные после обычной покраски волосы, но не ранее, чем через несколько недель после самого окрашивания.
  • Не вызывает аллергических реакций.
  • Делает волосок более плотным.
  • Делает шевелюру блестящей и гладкой.
  • Снижает ломкость прядей.

Минусы хны

  • Иногда после окрашивания результат разочаровывает. И цвет абсолютно не тот, и волосы вдруг стали сухими, безжизненными и очень ломкими. Виной всему - неправильное использовании хны.
  • Хной можно окрашивать только натуральные волосы. Уже окрашенные волосы в сочетании с хной могут создать ужас на голове.
  • Если появится желание поменять цвет, нужно будет ждать, пока волосы отрастут – выше мы говорили о том, что чешуйки на волосах открыты.
  • Невозможно предугадать результат. Имеет значение исходный цвет волос, время окрашивания и количество порошка. Без опыта можно найти проблемы на свою голову.
  • Окрашивание волос хной очень неудобное. По крайней мере, так гласят многочисленные отзывы. Кроме того, хна не вымывается – частицы порошка постепенно будут осыпаться с сухих чистых волос.
  • Неприятный запах. Окрашенные волосы хной первое время имеют не очень приятный и характерный запах.

Кому нельзя красить волосы хной?

Чтобы потом не переживать, что вы испортили волосы, и не жаловаться на то, что хна – это ужас, узнайте, не противопоказана ли хна для вас.

А противопоказания такие:

  • Уже окрашенные волосы обычной краской;
  • У вас химическая завивка;
  • У вас примерно 30-40% седых волос;
  • Ваши волосы уже повреждены и секутся кончики;
  • Если вы планируете красить волосы обычной краской.
Окрашивание волос хной
Окрашивание волос хной / Instagram

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Обдумайте все, взвесьте все За и Против. А о том, как правильно покрасить волосы хной, мы расскажем вам в следующий раз.

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