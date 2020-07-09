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Почему они такие "манифик": секреты красоты француженок

Каждый выход в свет французские женщины не воспринимают, как самое главное событие в своей жизни, поэтому выглядеть идеально для них – это не цель.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 июля 2020, 04:05
Французские женщины не стремятся к идеалу / Instagram

Я не знаю, что думают о нас французские женщины, но французские мужчины говорят, что у нас нет чего-то особенного. Однажды подруга, которая живет в Париже, приехала в Киев со своим мужем-французом. Когда мы были в метро, мне стало интересно, что он думает о наших девушках – мне так хотелось услышать, что наши женщины – самые красивые. Но муж моей подруги заключил – он не может понять наших женщин, они все на одно лицо.

А еще как-то знакомая из Бордо рассказала, что привезла в Киев мужа-француза и его друзей, и отвела их в ночной клуб, и они были шокированы – настолько, что смотрели на наших девушек, как на диковинку, ведь во Франции так не одеваются – каблуки, мини, декольте и тонна косметики на лице. В общем, они были впечатлены настолько, что знакомая потом еще несколько раз рассказывала о том, что французские женщины не такие.

Честно говоря, после этого я обратила внимание на то, что все мои знакомые, которые волею судьбы живут во Франции – действительно отличаются от нас. Заметила, что они не красят волосы в яркие цвета, как мы. Хотя их подростки отрываются по полной и экспериментируют с цветом волос, как только душа пожелает. Но французские женщины – нет! В то же время их можно легко узнать среди тысячи.

Сегодня мы поговорим о секретах красоты французских женщин – как они ухаживают за собой, какие у них есть ритуалы и почему их не спутать ни с кем.

Они не стремятся к совершенству

Каждый выход в свет французские женщины не воспринимают, как самое главное событие в своей жизни, поэтому выглядеть идеально для них – это не цель. Француженки предпочитают немного беспорядка. Это может быть о волосах, о макияже, об одежде. Свобода и естественность – это для них первостепенно.

Четкие линии – это не о француженках

Французские женщины презирают контур, потому что он скрывает естественные черты лица и выглядит искуственно. В то же время они обожают бронзер, и стараются использовать этот косметический продукт на щеках, чтобы выглядеть свежо и блестяще. Но они не применяют его постоянно и нервно не заглядывают в зеркало каждый час. Французский макияж глаз – это только тушь на ресницах. Если нужно выглядеть эффектно вечером – они могут сделать смоки-айс.

Они влюблены в красную помаду

В косметичке французских женщин вы вряд ли найдете десяток помад, которые можно менять в зависимости от образа. Но практически у каждой француженки есть красная помада – вот она, по их мнению, способна превратить любую женщину в красавицу – и совершенно не важно, какой у вас стиль - рваные джинсы и футболка или платье с шляпой. Кстати, еще одна помада, которую используют француженки – бесцветная. Вот и весь секрет!

Француженки любят красную помаду / Instagram

Брови не идут впереди них

Настоящие французские женщины никогда не сделают тяжелые брови неестественного темного цвета. Татуаж – это тоже не о них. Также, как и итальянки, они не выщипывают брови, а берегут то, что дала природа. А если брови очень редкие, то они могут немного накрасить их – но не обязательно!

Французский маникюр они не делают

"Идеальный маникюр" - это не о французских женщинах. Они не любят по несколько часов своего времени тратить на ногти. Во-первых, это будет стоить много денег, а, во-вторых, они убеждены, что ногти – это мелочь, которая не стоит столько вложений и усилий. Парижанки верят, что они красивы от природы, и самый лучший маникюр для них – это короткие ногти с прозрачным лаком или без лака вообще. То же самое касается их педикюра. А французский маникюр – это наши фантазии о том, что, сделав его, мы немного похожи на женщин из Франции.

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Они не экономят на стрижке

Французские женщины могут носить дешевую одежду, но никогда не экономят на стрижке. Для них стрижка – важна, и если она выполнена криворуким мастером – то для них это провал. Почему? Потому что удачная стрижка красиво отрастает и не требует особых усилий во время укладки. Поэтому француженки ценят хорошего парикмахера и не скупятся платить ему за хорошо выполненную работу.

У них есть фирменная укладка волос

Французские женщины бережно относятся к своим волосам, и не используют фен или утюжок каждый день. В основном они используют дорогие продукты - у всех есть свои любимые маски для волос, масло для волос, а также хорошая расческа из натуральных материалов. Укладка волос по-французски – это помыть волосы и высушить их без фена.

Француженки не злоупотребляют феном / Instagram

"Нет" диетам и "Да" – дорогой косметике

Ни одна француженка в здравом уме никогда не сядет на диету. Они абсолютно уверены: краткосрочный эффект дефицита калорий не только не стоит усилий, но и повредит кожу из-за недостатка витаминов. Но едят они в меру и стараются не переедать.

Во Франции женщины живут по принципу "чем меньше, тем лучше". Они используют только несколько косметических продуктов, но те, которые они используют, стоят дорого. Как правило, это увлажняющие и солнцезащитные крема.

Читайте такжеМаникюр 2020 весна – в моду вернулся французский маникюр из 90-х: фотоНапомним, итальянские женщины обожают свою кулинарную культуру и не отказываются от пасты, сыра, мороженого, пиццы и вина. Правда, для них имеет значение размер порции – обычно они останавливаются на одной порции, и никогда не выбирают и мороженое, и вино – а только что-то одно в качестве десерта. Итальянки всегда в движении и не боятся много ходить и бегать - все для поддержания здорового образа жизни, в который они верят.

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