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В моду вернулись объемные резинки и банты для волос из 1990-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 мая 2020, 06:12

Пришел к нам из "лихих" 90-х странный, но очень удобный аксессуар для укладки волос – объемная резинка.

  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram
  • Модные прически 2020 на лето Instagram

Карантин уже начали смягчать, и вполне возможно, вы уже успели сделать стрижку. Возможно, вы не спешите планировать поход в салон красоты, так как сидя дома немного пересмотрели приоритеты, и решили отрастить волосы, изменить имидж или цвет волос, но окончательное решение зависло в воздухе.

Но вы должны знать, что мода не стоит на месте, а вынужденное затишье для многих трендов стало испытанием, ведь если что-то не зашло, то сколько бы об этом не писали в модных журналах, оно все равно уходит в прошлое без громких аплодисментов, восторженных взглядов и нотки сожаления.

Скажем, вначале года все говорили о том, что в 2020 году в моде пышные кудри и прически в стиле 80-х, напоминающие взрыв на макаронной фабрики. Тем не менее, уже сейчас на первый план опять вышли гладкие волосы – они более актуальны, чем романтические завитушки.

Кроме того, наблюдается акцент на ретро – в тренды выбились аксессуары, которые в моде были 30 лет назад.

Главред собрал самые главные тренды причесок на лето 2020 – посмотрите нашу фотогалерею для вдохновения, а вдруг вам захочется повторить какой-то образ.

Модные прически 2020 на лето – тренды

Челка-шторка из 1970-х

Челки стали популярными в прошлом году, но из 2020-го они пока никуда не пропали. Детская челка, удлиненная, косая или прямая – какая вам больше идет, такую и выбирайте. Но если говорить о самой яркой челке 2020 – то это вариант из 1970-х в стиле Бриджит Бардо – роскошная и очень стильная челка-шторка заслуживает особого внимания.

Мокрые волосы

Этот тренд на любителя – он перекочевал в моду 2020 с прошлого года. Ваши волосы должны выглядеть так, словно вы вышли из океана и прогуливаетесь по пляжу – слегка растрепанные, влажные волосы для тех, кто хочет подчеркнуть свою сексуальность и вспомнить о путешествиях.

Читайте такжеСтрижки на средние волосы 2020 – модные прически на лето: фото

Банты в стиле 90-х

Ох, наверное, многие из вас помнят те времена в 90-х, когда все девочки носили в школу разноцветные банты – очень часто их шили самостоятельно из тканей или ленточек, которые удалось найти дома. Мода-2020 зачем-то "откопала" для нас этот великолепный и очень женственный аксессуар, который отлично дополнит и освежит образ.

Низкий хвост

Еще один простой способ красиво уложить волосы – это гладкий низкий хвост. Ви можете красиво вытянуть волосы, или даже добавить немного эффекта влажных волос. Кроме того, можно обкрутить хвост ленточкой.

Резинка из 1990-х

Пришел к нам из "лихих" 90-х еще один странный, но очень удобный аксессуар для укладки волос – объемная резинка, которая не портит волосы. Такие тоже, кстати, в те времена многие шили самостоятельно. За этот тренд нужно сказать "спасибо" карантину – это его проделки.

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка острый боб до подбородка - идеальное решение для обладательниц круглого лица. Но есть одно "но". Важно, чтобы линия среза не была слишком ровной, а угол среза должен быть как можно более острым – то есть пряди спереди должны быть длиннее, чем длина волос на затылке. 

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