Прочитай меня по цвету волос: о чем говорит и на что влияет цвет волос

Цвет волос рассказывает другим о нас очень много интересного / Instagram

Белые, черные, красные, а также шоколадные, клубничные, голубые и зеленые – сегодня можно покрасить волосы в любой цвет, который только можно себе представить. Более того, если попасть к хорошему мастеру и смешать краски, то на нашей голове будет особенное окрашивание, которого нет больше ни у кого.

Дикая, свободная, смелая, скучная, целеустремленная, нежная или острая - ни для кого не секрет, что наш цвет определенно говорит о себе и рассказывает другим о том, кто мы есть, прежде чем мы даже успеем сказать "Привет" и познакомиться с человеком.

Кроме того, в Сети полно отзывов о том, как цвет волос влияет на жизнь и отношения – например, что один цвет волос отталкивает парней, а другой, словно магнит, манит, и личная жизнь красиво складывается.

Мы собрали самое интересное и важное, как нам показалось, о том, как цвет волос влияет на нас и о чем он говорит. И даже не сомневайтесь, волосы действительно говорят о вашей личности!

Как цвет волос влияет на характер?

Физиологи говорят, что причина в эндокринных процессах. Если в организме женщины много мужского гормона тестостерона, то волосы будут темного цвета. Отсюда вывод – брюнетки, как правило, сильные, властные и активные. Если много женского гормона эстрогена, то волосы светлые. Именно поэтому блондинкам приписуют нежные и мягкие черты характера и считают их более женственными.

Ученые доказали, что цвет волос и характер каждого человека взаимосвязаны, то есть, определенному цвету шевелюры присущи свои поведенческие особенности. Таким образом наш родной цвет – это определенная программа.

В то же время многочисленные научные исследования и заявления парапсихологов говорят о том, что при смене цвета волос меняется отношение женщины к себе, ее мироощущение, в некотором смысле даже характер.

Читайте такжеСразу плюс 10 лет: окрашивание коротких волос, которое дико старитКроме того, окружающие по-другому воспринимают женщину с тем или иным цветом волос. Не зря же, когда что-то хотят изменить в жизни, начинают с цвета волос. Хотя на фоне полчищ тех, кто годами не меняет цвет волос, есть немало любительниц экспериментов: одни пытаются успеть за модой и все время удивляют мир модным цветом волос, другие пытаются найти свой единственный и неповторимый цвет, третьи прячут за новым цветом волос свою неуверенность. А порой это просто крик души – когда слов нет, чтобы сказать что-то важное.

Кроме того, также важно учесть и то, что покрасив волосы, не стоит надеяться на то, что неугомонная женщина сразу станет уравновешенной и спокойной, или нежная станет грубой. Чаще всего цвет волос – это возможность защитить себя, раскрыть себя или изменить мнение о себе, ведь не только по одежке встречают, а и по волосам. Изменение цвета волос – это всегда сигнал!

О чем говорит цвет волос?

Темно-русые волосы с пепельным отливом

Такие волосы говорят о мечтательности владелицы. Дело в том, что дымчатый оттенок красноречиво объясняет, что женщина обожает всё украшать и преувеличивать. Она эмоциональна, всегда готова к сопереживанию и поддержке. Также такие натуры имеют расположенность к точным наукам.

Русые волосы

Эти женщины спокойны и рассудительны. Они всегда стремятся к гармонии с самой собой и просто не переносят давления со стороны. Они являются прекрасными друзьями и собеседницами. Русоволосые женщины - хорошие психологи, чутко реагируют на чужие эмоции, умеют их правильно интерпретировать, поэтому вызывают доверие у окружающих.

Светло-русые волосы

Их хозяйка чрезвычайно честна и до последнего следует общепринятым нормам. Характер чаще всего добрый, всегда готова помочь нуждающемуся. Любит справедливость и ценит честность. Кроме того, психологи приписуют светло-русым женщинам трудолюбивость и уступчивость.

Брюнетки

Темным цветом волос управляет Плутон, чье влияние придает еще больше чувственности и загадочности этим женщинам. Под влиянием этой планеты проявляются такие качества, как уверенность, харизматичность и мужественность. Брюнетки не боятся проблем и трудностей, всегда готовы дать отпор провокаторам, при этом сами не являются заядлыми скандалистками.

Рыжие волосы

Они не идут на компромиссы, презирают опасность, в большинстве своем они нетактичны и чересчур порывисты в проявлении эмоций. Рыжеволосым женщинам не присуща добродетель, однако они способны поступать благородно. В рыжих женщинах переплетается два чувства — нежность и страсть. Однако они не спешат создавать семью, так как предпочитают развиваться в карьере и самореализовываться.

Блондинки

Они популярны, слегка наивны, ранимы и всегда стремятся к независимости. Предпочитают решать проблемы, опираясь на свою привлекательность и интуицию. При этом они сентиментальные, добродушные, мечтательные, склонные к непостоянству, перепадам настроения и стремящиеся к переменам.

Золотистый блонд

Этот цвет волос сигнализирует о желании женщин самовыражаться творчески. Они часто предрасположены к искусству. Из золотистых блондинок получаются отличные спорщики с умением убеждать соперников. Этому же помогает направленность к риторике. Хороший набор талантов для журналистики или политики.

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Платиновый блонд

Женщины с таким цветом волос всегда мягкие и заботливые. Как и нежный оттенок волос, так и они отзывчивые, любят окружать человека лаской. Логично, что эти женщины нуждаются в отношениях, в которых они максимально проявляют свою любовь к романтизму.

Розовые волосы

Этот цвет волос исторически связан с девичеством, легкостью, и всем милым и нежным. Женщины, которые красят волосы в розовый цвет, открытые и заботливые, любят романтику и много фантазируют. Это самый пассивный цвет из всех в психологии. Он снижает внешнюю и внутреннюю агрессивность и настраивает на приветливость. Розовый цвет умеет успокаивать нервную систему и делать людей сдержаннее и намного спокойнее. Иногда розовые волосы – это просто крик души, что простой и естественной привлекательности мужчины не замечают.

Зеленые волосы

Выбор исключительно уверенных в себе, эксцентричных натур, которые не боятся быть в центре внимания и всегда готовы отстаивать собственную точку зрения. "Зеленоголовые" должны быть готовы к тому, что судьба будет подкидывать им испытания, заставляя проверять на прочность их нрав. Зеленая краска для волос добавит стремления держать свои чувства, эмоции и страсть под рациональным контролем. Это то состояние, когда хочется в порыве все рвануть и разнести на кусочки – и вот появляется зеленый цвет, который уравновешивает ситуацию.

Голубые волосы

В 2020 году голубые волосы неожиданно выбились в тренды. Их, как правило, выбирают девушки-подростки, они уверены в себе и любят быть в центре внимания – они хотят, чтобы ими восхищались. Они словно ставят себя выше над всеми и демонстрируют свою уникальность. А еще они целеустремленные и точно знают, чего хотят от жизни. Также этот цвет часто выбирают поклонницы авангарда и те девушки, которые в детстве хотели быть похожими на Мальвину, и наконец воплотили мечту в реальность.

Фиолетовые волосы

Их выбирают творческие и глубокие натуры, которые ценят внутренний мир больше всего. Такие женщины порой могут быть замкнутыми и не особо разговорчивыми, очень задумчивыми и печальными, но это всего лишь образ, который навеян новой прической. У них также может обостриться интуиция. Фиолетовый цвет волос говорит о желании найти того, кто воспримет женщину такой, какая она есть. Со всеми ее причудами, дивностью, необычностью.

Красные волосы

Этим женщинам приписуют нечто демоническое, в особенности тогда, когда в красный цвет покрашены темные волосы. В таком случае красный цвет говорит о вызове, который бросает женщина, о ее темпераменте, и о его взрывном характере. Не стоит становиться у красноволосых на пути. Они с лёгкостью сметут всё, что помешает идти к намеченной цели.Обычно такие женщины либо счастливы в браке, либо нет. Так происходит потому, что им трудно найти подходящего мужчину.

Шатенки

У женщин с каштановыми волосами мягкий характер, они исполнительны и ответственны, поэтому уверенно добиваются намеченной цели. Они легки на подъем, любят путешествовать и познавать мир, обучаться чему-то новому, всегда заботятся о своем здоровье и ухаживают за внешностью. Такие девушки со всеми находят общий интерес и без проблем вписываются в любую компанию, они общительны и жизнерадостны. При этом шатенки всегда знают, чего хотят, и стараются найти для себя выгоду.

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