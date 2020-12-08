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Самые модные джинсы 2021: что мы будем носить в новом году - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 декабря 2020, 01:22

Не спешите списывать джинсы с высокой талией и широкими штанинами – они пока нас не бросают и останутся в трендах.

  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram

Джинсы в 2020 году стали для нас почти родными – этот элемент гардероба в период пандемии, когда многие работают удаленно, стал универсальным: нам в них комфортно дома, в них мы выходим по делам или за покупками. Каким будет 2021 год никто не знает, но место для новой пары джинсов в нем точно найдется.

Одной из самых ярких модных тенденций в джинсах стал пэчворк – именно оригинальные джинсовые штаны, пошитые из лоскутов, или щедро украшенными разными тканевыми элементами уже уверенно поднимаются на вершину Моды 2021. В нашем материале Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021 можете подробнее об этой тенденции узнать.

Но в преддверии нового модного сезона мы хотим знать больше о джинсах, чтобы понемногу готовиться к выходу на работу и прикупить себе модную обновку, или просто, чтобы войти в 2021 год в джинсовых штанах, которые соответствуют свежим трендам.

Вполне возможно, вы попадете на распродажу и по отличной цене купите джинсы, которые будут на передовой моды весь следующий сезон. Кроме того, никто не исключает и то, что в вашем шкафу уже есть самые модные джинсы 2021 – все уже привыкли к тому, что мода периодически возвращается, история повторяется, поэтому качественные вещи в хорошем состоянии часто просто ждут своей новой "минуты славы".

Мы сегодня расскажем вам о самых модных джинсах 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для более легкого понимания трендов предстоящего сезона.

Модные джинсы 2021 – на что обратить внимание

В моду возвращаются узкие джинсы в стиле 60-х

Не спешите списывать джинсы с высокой талией и широкими штанинами – они пока нас не бросают и останутся в трендах. Но Мода 2021 решила широко распахнуть дверь соблазнительным джинсам скинни в стиле далеких 60-х. Более того, опять актуальными становятся джинсы с низкой линией талии. Для всех тех, кто обожает подчеркивать фигуру, опять наступает "золотое время".

Модные джинсы 2021 / Instagram

Рванные джинсы опять входят в моду

Если вы планируете перебрать свои шкафы, то не выбрасывайте рваные джинсы, которые были в трендах в прошлом сезоне. В новом году рваные джинсы подарят нам подзабытое ощущение непринуждённости, свободы и уверенности в себе! Самые модные расцветки джинсов 2021 – индиго-синий и бледно-голубой.

Модные джинсы 2021 / Instagram

Читайте такжеБезумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фотоДжинсы в стиле 70-х и 80-х останутся в трендах

Все те, кто наконец научился носить эффектные расклешенные джинсы в стиле 70-х, и оценил по достоинству все прелести свободных джинсов с высокой линией талии в стиле 80-х могут спать спокойно – в 2021 году они все еще актуальны, все еще вызывают чувство новизны и делают образ стильным.

Модные джинсы 2021 / Instagram

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