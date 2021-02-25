Самый красивый маникюр весна 2021 и френч весенний

С приходом весны в жизни женщины меняется все: настроение, прическа, одежда и, конечно же, маникюр, который сразу реагирует на обновление тенденций. Когда каждый солнечный день безумно радует, а первоцветы вызывают неподдельное чувство восторга, хочется романтики, нежности и легкости, и мы пытаемся это выразить, в том числе, и через ногти.

Даже если весна особых эмоций у вас не вызывает, так как вы с головой погрузились в работу, то вам станет намного интереснее, если ваши ногти будут "залиты" яркими красками.

Конечно, вы можете сами выбирать цвет маникюра в зависимости о ситуации, и никто не может запретить вам сделать эффектный красный маникюр или покрасить ногти черным лаком. В том числе вы можете сделать любой маникюр своими руками. Тем не менее с приходом весны модные тенденции в маникюре изменились, и мы сегодня об этом расскажем.

Скажем, в связи с тем, что светлый желтый цвет является одним из главных оттенков 2021 года, то такой маникюр тоже может стать для вас прекрасным решением на эту весну – в нашем материале В моде нежный желтый маникюр и серые ногти можете подробнее о нем узнать.

Модный весенний маникюр 2021 – на что обратить внимание

Французский маникюр весна 2021

Все мы знаем оригинальный французский маникюр. Нежно-розовый ноготь с идеальным, тонким белым краем. В сезоне весна 2021 мы будем использовать ту же технику, но край станет более необычным и немного безумным. Весенний маникюр френч – это "улыбки", нарисованные яркими сочными лаками.

Модный весенний маникюр 2021 / Instagram

Нюдовый маникюр весна

В последнее время ногти нюдовые стали очень популярными. В новом сезоне не забудьте нюдовые ногти украсить минималистичным рисунком. Для создания шедевров используйте золотой, белый или черный лак – получится очень нежный весенний маникюр.

Модный весенний маникюр 2021 / Instagram

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Яркий весенний маникюр Bubble Gum

Красивый весенний маникюр дарит нам возможность вернуться в детство, ностальгически вспомнить сладкие конфеты и жвачки, запах которых заставляет улыбнуться, и тот удивительный и неподражаемый розовый оттенок. Хотите верьте, а хотите нет, но тот неординарный ярко-розовый цвет стал одним из самых ярких трендов в маникюре на весну 2021.

Модный весенний маникюр 2021 / Instagram

Зеленый маникюр весенний

Этой весной мы увидим на ногтях много разных оттенков зеленого. И ключевым тут является именно оттенок. Все те, кто мечтает, чтобы их замечали издалека, могут взять на вооружение самый яркий зеленый лак, который найдут. А если вам по душе сдержанный стиль, то выбирайте темно-зеленый цвет.