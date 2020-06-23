Тяжелый взгляд: 7 грубых ошибок в использовании туши

Тушь нужно менять каждые два-три месяца / Instagram

Тушь для ресниц можно смело назвать чудо-изобретением для красоты. Это средство для макияжа глаз способно мгновенно освежить образ и сделать акцент на глазах.

В то же время эта почти невидимая волшебница способна как добавить нашему образу изысканности и привлекательности, так и испортить макияж и оставить о нас не самое лучшее впечатление.

На самом деле тушь не настолько проста в использовании, как нам кажется. Многие из нас упорно красят ресницы и не обращают внимание на то, что каждый раз наступают на одни и те же грабли, и совершают ошибки.

Сегодня мы расскажем вам о самых распространенных ошибках, которые мы чаще всего допускаем при нанесении туши.

Ошибки, которые мы совершаем при нанесении туши

1

Нижние ресницы оставляем на потом

Обычно мы красим вначале верхние ресницы, а потом нижние. Но это неправильно. Дело в том, что когда мы красим нижние ресницы, то подымаем голову вверх, и наши верхние ресницы, которые еще не успели высохнуть, пачкают веко и порой даже слипаются. Если хотите красиво нанести тушь, то вначале накрасьте нижние ресницы, и немного подождите, пускай они высохнут, и только потом красьте верхние.

2

Набираем в бутылочку воздух

Многие женщины пытаются "набрать" много туши и начинают ерзать палочкой вверх-вниз. Но так делать нельзя! Во время подобных манипуляций вы наполняете бутылочку воздухом, который сушит тушь и превращает ее в комочки. А потом мы жалуемся, что купили плохую тушь, которая ложится комками и выглядит ужасно.

Ни в коем случае нельзя разбавлять тушь / Instagram

3

Слишком долго используем тушь

Конечно, бережное отношение к вещам – это хорошо. Но если вы покупаете тушь раз в году, и пытаетесь из бутылочки в буквальном смысле взять все до последней капли (девушки добавляют в тушь тоник или другие средства, которые советуют в Сети), то будьте готовы также к раздражению глаз.

Читайте такжеМакияж умер, остались только глаза: как краситься под маску для лица летом - фотоДело в том, что когда мы красимся, то так или иначе можем занести бактерии в глаза. Потом мы любим рассказывать истории о том, какая на самом деле плохая тушь вам попалась. Конечно, чувствительность к косметическим продуктам никто не отменял, но тушь, которую вы используете два-три месяца, превращается в источник раздражения для глаз.

4

Мы хотим казаться добрыми

Еще одна ошибка, которую допускать нельзя. Бывает так, что подруга пришла к вам в гости, и просит попробовать тушь – причины могут быть разными, например, чтобы понять, подходит она ей, или нет. Конечно, вы хотите быть хорошей подругой, но следует понимать, что совместное использование туши является одним из самых простых способов "заработать" инфекцию глаз. Хотите сделать подруге приятное – лучше уж подарите ей тушь, но сами ее больше не используйте.

5

Обновляем тушь в течение дня

Запомните – тушь обновлять не нужно. Даже если вы весь день носились по делам, а вечером вас ждет мероприятие, то не наносите новый слой туши на старый. Ничего хорошего не получится – вы собственноручно создадите паучьи лапки, и не более того. Если вам нужно выглядеть безупречно, то найдите время, сотрите утренний макияж с глаз и сделайте новый.

Нельзя обновлять тушь в течение дня / Instagram

6

Начинаем с центра

Обратите внимание, как вы начинаете наносить тушь. Если от середины ресниц к кончикам – то пришло время изменить эту привычку. Дело в том, что ресницы в итоге выглядят не такими пышными. При нанесении туши очень важно делать это от корней, именно в этой точке закладывается будущий изгиб и объем ресниц.

Читайте такжеБрови 2020: какие брови в моде этим летом - фотоЧтобы ресницы казались более пышными, предварительно заполните межресничное пространство карандашом или подводкой, а затем наносите тушь максимально близко от корней зигзагообразными движениями.

7

Мы не обращаем внимание на эффект туши

Когда покупаете тушь, внимательно изучите щеточку, ведь туши обладают разными свойствами. Вы должны четко попределить, для каких целей вам нужна тушь.