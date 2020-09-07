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В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 сентября 2020, 00:55

Черный цвет, как и белый, словно холст, а вы превращаетесь в художника, который должен создать нечто вдохновляющее.

  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram
  • Черный маникюр осень 2020 Instagram

Черный маникюр уже давно "вырос", и сегодня его делают не только девушки-подростки. Черный маникюр стал эталоном стиля и элегантности, и главное правило самого удачного нейл-арта в том, чтобы удачно сочетать черный с другими цветами.

"Черный цвет сочетается со всеми цветами", — скажете вы, и будете правы. Но есть цвета, которые на черном фоне раскрываются и начинают сиять, а некоторые выглядят очень тускло, грязно, и, как результат, получается депрессивный маникюр. Важно не перешагнуть грань и суметь показать красоту черного цвета. Отметим, лучше всего черный цвет сочетается с оранжевым (наверное, у вас на глазах сразу нарисовалась осень), бежевым, розовым, салатовым, красным, сиреневым, желтым и белым.

Черный цвет, как и белый, словно холст, а вы превращаетесь в художника, который должен создать нечто вдохновляющее. А осенью у вас особенная задача – важно добавить на ногти немного этой красивой, пускай и грустной, поры, и насладиться ее теплыми красками.

Мы собрали для вас самые модные варианты и новинки черного маникюра на осень 2020, а в нашей фотогалерее образцы для вдохновения.

Модный черный маникюр осень 2020 – тренды

Черный маникюр на короткие ногти

Многие женщины уже давно перешли на короткие ногти, а в 2020 году во время карантина "армия" таких значительно увеличилась. Тем не менее, короткие ногти – вполне приличная основа для красивого маникюра. Можно, конечно, просто покрасить ногти черным лаком – такой вариант сейчас тоже в тренде.

Черный маникюр осень 2020
Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Но лучше проявить немного креативности. Можете на безымянном ноготке нарисовать леопардовый принт, который сейчас безумно популярен, а ноготок на мизинце просто покрасьте бежевым или молочным лаком.

Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Еще один модный вариант дизайна коротких ногтей на осень 2020 – это все ногти однотонные черные, а рисунок – на большом пальце. Получается очень красивый маникюр.

Черный маникюр осень 2020
Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Можете покрасить все ногти черным лаком, при этом ноготок на безымянном пальце украсить миниатюрными цветными камушками или блеском.

Черный маникюр осень 2020
Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Элегантный черный маникюр на осень 2020

Если хотите создать маленький шедевр на ногтях, сочетайте черный лак с нюдовым. Покрасьте ногти черным лаком, а безымянный – нюдовым, на котором можно нарисовать осенние цветы, веточку с золотыми листиками или цветочки с оранжевыми, желтыми или красными лепестками.

Черный маникюр осень 2020
Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Если флористические мотивы – это не то, к чему лежит душа, тогда на ноготке, покрытом нюдовым лаком, нарисуйте линии, точки, сердечко, легкий абстрактный рисунок или штрих лаком того цвета, который вам больше всего нравится.

Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Не стесняйтесь добавлять на черный маникюр с нюдовым глиттер или фольгу – именно на светлый ноготок. Это не будет выглядеть слишком торжественно, но ваш осенний маникюр станет стильным и элегантным.

Черный маникюр осень 2020
Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Новинкой сезона осень 2020 стал черный маникюр с золотым мрамором – ногти выглядят, словно изящные драгоценные камни.

Черный маникюр осень 2020
Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Черный французский маникюр осень 2020

Любовь многих женщин, френч особенно красиво смотрится в сочетании с черным. Форма ногтей при этом не имеет значения, главное, сделать тоненькие "улыбки" на кончиках ноготков.

Черный маникюр осень 2020
Черный маникюр осень 2020 / Instagram

Ранее сообщалось, белый осенний маникюр 2020 – нежный и пестрый одновременно, он соткан из блестящих и цветных элементов, которые украшают ногти, при этом даже намека на вульгарность нет.

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