В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото

Черный цвет, как и белый, словно холст, а вы превращаетесь в художника, который должен создать нечто вдохновляющее.
Черный маникюр уже давно "вырос", и сегодня его делают не только девушки-подростки. Черный маникюр стал эталоном стиля и элегантности, и главное правило самого удачного нейл-арта в том, чтобы удачно сочетать черный с другими цветами.
"Черный цвет сочетается со всеми цветами", — скажете вы, и будете правы. Но есть цвета, которые на черном фоне раскрываются и начинают сиять, а некоторые выглядят очень тускло, грязно, и, как результат, получается депрессивный маникюр. Важно не перешагнуть грань и суметь показать красоту черного цвета. Отметим, лучше всего черный цвет сочетается с оранжевым (наверное, у вас на глазах сразу нарисовалась осень), бежевым, розовым, салатовым, красным, сиреневым, желтым и белым.
Черный цвет, как и белый, словно холст, а вы превращаетесь в художника, который должен создать нечто вдохновляющее. А осенью у вас особенная задача – важно добавить на ногти немного этой красивой, пускай и грустной, поры, и насладиться ее теплыми красками.
Мы собрали для вас самые модные варианты и новинки черного маникюра на осень 2020, а в нашей фотогалерее образцы для вдохновения.
Модный черный маникюр осень 2020 – тренды
Черный маникюр на короткие ногти
Многие женщины уже давно перешли на короткие ногти, а в 2020 году во время карантина "армия" таких значительно увеличилась. Тем не менее, короткие ногти – вполне приличная основа для красивого маникюра. Можно, конечно, просто покрасить ногти черным лаком – такой вариант сейчас тоже в тренде.
Но лучше проявить немного креативности. Можете на безымянном ноготке нарисовать леопардовый принт, который сейчас безумно популярен, а ноготок на мизинце просто покрасьте бежевым или молочным лаком.
Еще один модный вариант дизайна коротких ногтей на осень 2020 – это все ногти однотонные черные, а рисунок – на большом пальце. Получается очень красивый маникюр.
Можете покрасить все ногти черным лаком, при этом ноготок на безымянном пальце украсить миниатюрными цветными камушками или блеском.
Элегантный черный маникюр на осень 2020
Если хотите создать маленький шедевр на ногтях, сочетайте черный лак с нюдовым. Покрасьте ногти черным лаком, а безымянный – нюдовым, на котором можно нарисовать осенние цветы, веточку с золотыми листиками или цветочки с оранжевыми, желтыми или красными лепестками.
Если флористические мотивы – это не то, к чему лежит душа, тогда на ноготке, покрытом нюдовым лаком, нарисуйте линии, точки, сердечко, легкий абстрактный рисунок или штрих лаком того цвета, который вам больше всего нравится.
Не стесняйтесь добавлять на черный маникюр с нюдовым глиттер или фольгу – именно на светлый ноготок. Это не будет выглядеть слишком торжественно, но ваш осенний маникюр станет стильным и элегантным.
Новинкой сезона осень 2020 стал черный маникюр с золотым мрамором – ногти выглядят, словно изящные драгоценные камни.
Черный французский маникюр осень 2020
Любовь многих женщин, френч особенно красиво смотрится в сочетании с черным. Форма ногтей при этом не имеет значения, главное, сделать тоненькие "улыбки" на кончиках ноготков.
Ранее сообщалось, белый осенний маникюр 2020 – нежный и пестрый одновременно, он соткан из блестящих и цветных элементов, которые украшают ногти, при этом даже намека на вульгарность нет.