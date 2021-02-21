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В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 февраля 2021, 06:28

В сезоне весна-лето 2021 в трендах прозрачные блузки и платья, поэтому крайне важно, чтобы нижнее белье соответствовало последним трендам.

  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram
  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram
  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram
  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram
  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram
  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram
  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram
  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram
  • Модное нижнее белье весна-лето 2021 Instagram

Любой стилист вам скажет: уверенность женщины начинается с нижнего белья. Грош цена самому роскошному платью, если вы чувствуете себя неловко, так как ваш комплект лично у вас не вызывает восторга и не дарит вам крылья, не вдохновляет вас и не превозносит до небес. Поэтому важно периодически радовать себя новым нижним бельем, точнее, не стоит отказывать себе в удовольствии подзаряжать "батарейки уверенности в себе".

Мода на нижнее белье тоже переменчива. А если учесть то, что в сезоне весна-лето 2021 в трендах прозрачные блузки, то крайне важно, чтобы белье было не только красивым, но и соответствовало последним модным трендам. Кстати, о блузках – подробнее можете узнать о них в нашем материале В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки.

Мы не будем бежать впереди паровоза, и загадывать наперед, какое белье будет актуально в ближайшие несколько лет, хотя, бесспорно, некоторые роскошные комплекты - и вправду долгожители.

Сегодня мы расскажем вам о том, какое нижнее белье будет модным в весенне-летнем сезоне, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для понимания трендов без лишних слов, и, конечно же, для вдохновения, ведь рассматривать красиво белье – одно удовольствие.

Модное нижнее белье весна-лето 2021: горячие тренды

Писк сезона – нижнее белье в ретро стиле

В сезоне весна-лето 2021 одним из самых популярных вариантов белья станут комплекты в ретро-стиле. Ценность моды в том, что она не просто презентует нам новые вещи, а дарит целую историю. Удивительные наборы, пропитанные стариной, внезапно стали источником вдохновения для дизайнеров, и заиграли новыми красками, силуэтами и формами. Эти комплекты в винтажном стиле сотканы из атласа или бархата, и украшены бантами или рюшами. Линия талии на модных трусиках, естественно, высокая.

Модное нижнее белье весна-лето 2021
Модное нижнее белье весна-лето 2021 / Instagram

В моде нижнее белье в стиле прованс

Что может быть прекраснее нижнего белья с разнообразными цветочными мотивами? Только модное нижнее белье в стиле прованс, в основе которого – всевозможные цветы. Эти кружевные комплекты станут настоящей находкой для романтичных натур и любительниц нежного белья, которое сводит с ума. Но не только цветы тут правят бал. Современные варианты — это также комплекты в полоску и горошек, которые выглядят как маленькие произведения искусства.

Модное нижнее белье весна-лето 2021
Модное нижнее белье весна-лето 2021 / Instagram

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Это, конечно же, провокация. Но ничто так не добавляет женщине уверенности, как прозрачное нижнее белье, которое открывает почти все. Такие комплекты – не на каждый день, и не под всякую одежду, но это точно must have 2021, который позволит после года в повседневной одежде на бесконечных карантинах почувствовать себя соблазнительной и привлекательной. Особого внимания заслуживают прозрачные комплекты бордового, изумрудного, мятного и фиолетового оттенков.

Модное нижнее белье весна-лето 2021
Модное нижнее белье весна-лето 2021 / Instagram

нижнее белье мода 2021
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