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Восхитительный новогодний маникюр на короткие ногти - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 декабря 2020, 00:27

До Нового года 2021 уже можно считать дни и часы, но еще есть время создать невероятную сказку на руках.

  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram
  • Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 Instagram

Короткие ногти уже давно не являются признаком того, что женщина слишком занята и времени у нее на себя не хватает. Более того, короткие ногти также не показатель каких-то личных убеждений и взглядов на моду. Они просто стали отображением эпохи, а в 2020 году после закрытых в период карантина салонов красоты в полку любительниц коротких ногтей прибыло. В то же время короткие ногти вовсе не помеха для создания красивого, сказочного и вдохновляющего маникюра на Новый год 2021.

Каким бы ни был уходящий год, в любом случае это повод для того, чтобы встретить Новый год Белого металлического Быка с высоко поднятой головой, с улыбкой на лице, в красивом платье и с маникюром, излучающим праздник. Одним из самых подходящих вариантов, в том числе и для коротких ногтей, является французский маникюр – в нашем материале Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр найдете чудесные идеи дизайна ногтей.

Так вот, до Нового года 2021 уже можно считать дни и часы, но еще есть время создать невероятную сказку на руках – праздничный маникюр 2021, который подарит крылья, заставит поверить в чудеса и подарит хорошее настроение в новогоднюю ночь.

Обратите внимание, что серебристый, золотистый, белый, черный, бирюзовый, голубой, синий, бежевый и зеленый цвета лака станут самой удачной основой для модного новогоднего маникюра 2021. Как видите, красный цвет в этом списке отсутствует – все для того, чтобы не злить Быка.

Мы собрали для вас лучшие идеи новогоднего маникюра из Instagram – обязательно посмотрите нашу фотогалерею, там собраны образцы для вдохновения.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2021

Маникюр на короткие ногти с блеском

Выберите лак, который наиболее удачно подходит под ваше настроение и новогодний наряд, покрасьте ногти и добавьте на них немного блеска. Сияние – это лучший и самый простой способ создать новогодний маникюр 2021, поэтому можно даже несколько ногтей полностью покрыть блеском. Кроме того, можете использовать для украшения своих коротких ногтей снежинки, звёздочки или ленточки из фольги.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2021
Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Новогодний маникюр 2021 с рисунком

Если хотите яркий и веселый новогодний маникюр на короткие ногти, то покрасьте несколько ногтей белым лаком, а остальные пускай будут синими, серыми или зелеными – не важно, какой базовый цвет вы выберете. Белые ногти станут для вас своего рода холстами, и на них вы можете нарисовать все, что хотите, или написать словами все, о чем думаете.

Читайте такжеСтильный голубой маникюр на Новый год 2021 - фотоПредела нет – все ограничивается только вашей фантазией. Например, это может быть силуэт елочки или веточки, красивая блестящая снежинка, птичка или любимый сказочный герой.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2021
Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Нюдовый маникюр на Новый год 2021

Уходящий год прошел под девизом – "меньше – лучше". Минимализм в маникюре стал ключевым модным трендом, поэтому многие женщины на Новый год "отрываться" не будут – сдержанный стиль захватил их и не отпускает. Для всех тех, кто хочет создать уютный и спокойный маникюр, находкой станет нюдовый маникюр с маленьким намеком на праздник и Новый год.

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Новогодний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

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